330 43

Once identificados, entre eles unha deputada do BNG, nunha protesta contra a política lingüística da Xunta

4/05/2018 - 15:22

Galiza Nova asegura que se trataba dun "acto simbólico de protesta pacífica" coa que pretendía entrar nun edificio administrativo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)

Un total de once persoas, entre elas a deputada do BNG Noa Presas, foron identificadas este venres por axentes da Policía Autonómica --que depende de Vicepresidencia da Xunta-- nunha protesta de Galiza Nova --organización xuvenil do partido nacionalista-- que pretendía entrar no edificio en Santiago da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Segundo informou a Europa Press o membro da comisión permanente de Galiza Nova Alexandre Louzao, tratábase dun "acto simbólico de protesta pacífica" contra a "non existencia" de "ningún plan atractivo" da Xunta para recuperar falantes e a "prohibición" de impartir "certas materias" en galego en centros educativos.

E é que, tal e como indicou en declaracións Presas, que acudiu ao lugar onde se produciu a protesta despois e onde foi identificada, o galego é "a única lingua do Estado que perde falantes" e as políticas do Goberno autonómico son, ao seu modo de ver, "só propaganda".

Segundo o relato da parlamentaria, o acto era unha "reivindicación" que pretendía "acceder ao edificio en ton pacífico cunha pancarta", algo que, segundo indica, foilles negado "a pesar de ser un edificio público".

IDENTIFICACIÓNS BAIXO "ORDE POLÍTICA"

Cando quixeron acceder ao inmoble institucional, axentes da policía, cunha "orde política" --en referencia á Vicepresidencia que dirixe Alfonso Rueda--, identificaron na entrada do edificio a tres membros do colectivo que participara na protesta.

Logo, segundo o descrito polos participantes na protesta, os axentes tamén pediron identificarse a outras persoas que "non chegaron a acceder" ao inmoble.

Fontes de Vicepresidencia da Xunta confirmaron a Europa Press que houbo un total de 11 identificados, entre os cales se atopa a parlamentaria do Bloque.

PUBLICIDAD