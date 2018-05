330 43

Malú anuncia nueva gira, que comienza en octubre en Málaga e incluye Murcia

4/05/2018 - 12:26

Con dos singles de adelanto pero aún sin fecha concreta para su nuevo álbum, Malú (María Lucía Sánchez Benítez, Madrid, 1982) se lanza a la carretera con una nueva gira, Oxígeno Tour, que comenzará en octubre en Málaga y que recorrerá España, Latinoamérica y Europa durante lo que queda de año y todo 2019. "Lanzamos una gira y parece un poco a lo loco, aunque a lo loco no es", bromea en entrevista con Europa Press.

En esta línea, admite que con esta gira reaparece de "una forma quizás un poco inesperada", pero asegura que ya lleva "mucho tiempo preparando este show, que no es algo que ha surgido de la nada". "Creo que fue terminar el Tour Caos -en 2016- y empezar ya a pensar cómo quería que fuera el siguiente", apunta.

Anticipa Malú asimismo que el diseño de su nuevo espectáculo "ya está hecho y totalmente programado", listo para empezar con los ensayos y ponerlo "todo en pie", al tiempo que añade: "Llevo dos años sin estar encima de un escenario y no podía más. No quería esperar para empezar una gira porque el disco pueda estar saliendo en septiembre cuando en realidad me muero por subir ya a un escenario".

Y aún prosigue: "Para mí ha sido todo demasiado lento. El disco ha sido un proceso eterno y no veía el momento de subirme a un escenario, que es de lo único que realmente me alimento, que es donde sé vivir y donde me como a mí misma de placer".

FECHAS CONFIRMADAS

Oxígeno Tour está organizado por Live Nation y Riff Music y sus primeras fechas confirmadas serán en Málaga (19 de octubre, Palacio de Deportes Martín Carpena), Murcia (27 de octubre, Plaza de Toros), Barcelona (1 de noviembre, Palau Sant Jordi) y Valencia (10 de noviembre, Plaza de Toros).

También pasará Malú por Bilbao (17 de noviembre, Bilbao Arena Miribilla), Zaragoza (24 de noviembre, Pabellón Príncipe Felipe), A Coruña (1 de diciembre, Coliseum), Sevilla (8 de diciembre, Palacio de Congresos Fibes) y Madrid (14 de diciembre, WiZink Center).

La venta general de entradas de Oxígeno Tour comenzará el jueves 10 de mayo a las 11:00 horas a través de www.maluweb.com, Livenation.es, Ticketmaster.es y Red Tickemaster (Halcón Viajes, Viajes Carrefour y FNAC). La artista tiene reservada una sorpresa para celebrar este inicio de la venta de tickets.

Además, los titulares de American Express podrán disfrutar de una preventa en www.ticketmaster.es desde el 8 de mayo a las 10:00 horas hasta el 10 de mayo a las 10:00 horas.

VENTA DE ENTRADAS

Hay que recalcar que también habrá una preventa especial, disponible desde el día 9 de mayo a las 10:00 horas hasta el día 10 de mayo a las 10:00 horas, en la que se utilizará el sistema Verified Fan de Ticketmaster. Malú se convierte así en la primera artista española en elegir este modelo de preventa.

Verified Fan es una tecnología desarrollada íntegramente por Ticketmaster para combatir la adquisición de entradas por parte robots, favoreciendo y priorizando la compra de los auténticos fans. Utilizada previamente en Estados Unidos y Reino Unido con artistas como Imagine Dragons, Katy Perry, Paramore o Harry Styles, ha conseguido reducir en un 90 por ciento el número de tickets vendidos en el mercado secundario.

Para acceder a la preventa Verified Fan los interesados pueden registrarse a partir de ahora y hasta el domingo 6 de mayo a las 23:59 horas en www.maluweb.com. Ticketmaster evaluará los datos de los fans registrados y mediante un complejo algoritmo identificará si hay clientes con intereses especulativos con el fin de impedirles la adquisición de entradas.

A los fans verificados con éxito se les enviará el día 9 de mayo, horas antes del inicio de la preventa, un código único y una invitación a la preventa, que se realizará también en la web oficial de la artista. En ella tendrán la oportunidad de comprar sus entradas antes de que comience la venta general. Ser un fan verificado/a con éxito u obtener del código no garantiza la adquisición de una entrada, pero ofrece altas probabilidades de obtenerla.

FAN VERIFICADO

"Es una opción para quien quiera registrarse y entrar en esa preventa", resume Malú, quien además destaca que "luchar contra la reventa está siendo terriblemente difícil". "Mi única preocupación era que mi gente tuviera esa seguridad de poder conseguir una entrada", recalca.

A este respecto, agrega: "Quería darles esta opción para que puedan adquirir su entrada de una forma legal y segura con la tranquilidad de que no se van a quedar sin tickets y no van a tener que acabar en la reventa. Esa es mi única preocupación. Podemos hablar mucho de lo que nos preocupa la reventa y esto es un medio para poder ayudar de alguna forma".

Además, afirma que a ella le da "mucha rabia" y como artista la "revienta" el asunto de la reventa de entradas: "Tú estás haciendo un show para tu gente y peleas en todo momento para que todo sea lo más fácil y asequible posible. Y de repente ves que tu gente no tiene entradas y las tiene que comprar a saber por cuanto dinero más. Live Nation me hizo esta propuesta con Ticketmaster y me pareció una buena opción".

DISCO YA TERMINADO

Aunque en esta ocasión Malú anuncie la gira de presentación antes del lanzamiento de su nuevo disco -que también se titulará Oxígeno-, anticipa que ya está "todo terminado" y están actualmente acabando la masterización. Y mientras desvela algunos detalles no cesa de bromear: "Se ha hecho entre Miami y España. Ha sido el disco más pesado del mundo, todo el mundo me odia porque soy muy pesada, pero era la primera vez que de verdad quería masticar cada uno de los momentos que lleva una canción".

Sobre el contenido, anticipa que está repleto de sus historias, "con una forma completamente diferente de contarlas, desde muy hacia dentro". Continúa afirmando que cada una de las canciones "desgrana una parte" de ella misma, que además en esta ocasión ha estado "totalmente encima en los arreglos y la producción".

"Y por eso quería que las canciones fueran saliendo según estuvieran terminadas en mis manos", destaca, defendiendo a su vez que "en este mundo tan digitalizado ahora se puede trabajar de formas diferentes". "Poder tener canciones en tus manos y no tener que esperar a completar todo un disco, sino poder ir lanzándolas, lo convierte en algo muy especial porque además así no te caducan si esperas de más", explica.

Los dos singles del álbum hasta ahora estrenados, Invisible y Ciudad de Papel, muestran a Malú adentrándose por nuevos derroteros sonoros, algo que ella admite al tiempo que explica que le apetecía renovarse a sí misma "en cuanto a sonidos de manera natural". "No en plan quiero sonar a esto o aquello, sino escuchar si las canciones te piden tal o cual sonido", apunta.

"El disco está como fusionado... Es una radiografía exacta de lo que yo soy. Tiene una parte más electrónica con sonido más novedoso y otra con un sonido racial brutal. Y hay historias de autobiografía increíbles. Si lo piensas de primeras piensas 'buah vaya bipolar', pero cuando lo escuchas en global te das cuenta de que todos tenemos dentro esos sentimientos brotando y tratas de expresarlos de alguna forma con la música", reflexiona.

MIEDO Y GANAS

Admite en este punto Malú que siente una "mezcla" de miedo y de ganas ante su regreso: "Tengo unas ganas increíbles de volver a subir a un escenario y también un miedo horrible por volver a ver a ese monstruo delante y ponerlo en pie. Hay presión pero la que me pongo yo a mi misma, que tiendo a ser bastante enfermiza".

En cualquier caso, asegura que su "relación de amor-odio con el escenario acaba siendo de enganche de amor total". "He intentado imaginarme mi vida de mil formas diferentes, tomármelo todo con mucha más calma para ver si se me pasaban las ganas de subirme al escenario, pero me he dado cuenta de que no. El escenario es un lugar que necesito para vivir y el único lugar donde me sé expresar", sentencia.

