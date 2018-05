330 43

Sota dice que los datos son "esperanzadores" y reafirman el trabajo del Gobierno

4/05/2018 - 12:25

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha ensalzado que los datos de paro registrado en abril en Cantabria, con un descenso del 4,78% situándose como la segunda comunidad en la que más baja, son "esperanzadores" y reafirman al Gobierno regional "a seguir trabajando como hasta ahora".

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

El paro ha descendido en el mes de abril en Cantabria en 1.924 personas, un 4,78% menos respecto al mes anterior, dato que sitúa a la región como la segunda comunidad donde más ha bajado, puesto que también ocupa en el descenso interanual, con una bajada del 10,25% y 4.377 personas menos en situación de desempleo.

"Estos datos nos animan a seguir trabajando por la senda de la recuperación para que llegue a todos los ciudadanos de nuestra comunidad y la mejor forma es a través de un empleo estable y de calidad", ha dicho el consejero.

Sota ha valorado estos datos, publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en una rueda de prensa acompañado por el director del Servicio Cántabro de Empleo, José Manuel Callejo, y ha ensalzado que se trata de datos "muy esperanzadores" para la comunidad.

Más cuando, ha enfatizado, se va "incrementando" la diferencia entre la media de descenso del paro en Cantabria respecto a la de España, como muestra que la bajada interanual en la región sea del 10,25 por ciento y la del conjunto del país del 6,64%. "Cantabria va bien en cuanto a datos de paro y es algo que nos satisface", ha ensalzado Sota.

Como dato de referencia, el consejero también ha comparado el descenso del paro en el pasado mes con el de abril de hace dos años, destacando que el número de desempleados en la comunidad ha bajado un 19,84%, lo que es un "dato muy positivo".

"Los datos de abril solo son comparables a los de abril de 2008, un año ya de precrisis", ha indicado el titular de Economía, que ha señalado que la "dinámica de rebaja del paro" en Cantabria es "bueno" para la comunidad.

En cuanto al descenso del paro por sexos, ha sido del 4,59% en hombres, que es el "mejor dato desde 2008", y del 4,95% en mujeres, "el mejor desde 2009". Un comportamiento positivo que también se da, ha apuntado, en la caída del paro por tramos de edad, con un 5,51% en menores de 25 años, un 6,34% en personas de 25 a 44, y un 3,29% en mayores de 45 años.

Sobre los datos de afiliación a la Seguridad Social, el consejero ha ensalzado que ha subido en abril en 2.608 personas, lo que muestra que "hemos creado puestos de trabajo" y se trata de un incremento del 1,24% respecto al 0,95% del conjunto de España. "Tenemos el cuarto mejor dato de las comunidades autónomas en cuanto a creación de empleo medido en altas a la Seguridad Social", ha añadido.

En términos interanuales, el aumento de afiliaciones ha crecido en 5.369 personas respecto a abril de 2017 y es el décimo mejor dato de las comunidades.

Para Sota, todos estos datos se dan en un mes de abril "en el que no ha habido Semana Santa" y en el que "el Puente de Mayo no hemos tenido buen tiempo" y cuando aún "no están activados" los contratos de Corporaciones Locales, que "a veces algunos utilizan para justificar sus críticas" a los datos de paro.

Por tanto, ha considerado que se trata de unos datos que "reafirman al Gobierno a seguir trabajando como hasta ahora, en impulsar políticas activas de empleo, incentivar la formación de los desempleados y seguir haciendo un gran esfuerzo en políticas de Garantía Juvenil".

MEJORAR EN COBERTURA POR DESEMPLEO

Por otro lado, Sota ha indicado que hay un ámbito en el que "hay que mejorar" y cuyos datos "preocupan" al Gobierno regional, aunque los ha achacado al "efecto pernicioso" de la "reforma laboral del PP", y es la cobertura por desempleo.

Y es que, en marzo --últimos datos conocidos hoy--, ésta "no sólo no ha aumentado sino que ha disminuido" del 54,28% de febrero al 50,33% lo que "no es un buen dato" ni es "halagüeño" aunque la misma tendencia se da a nivel nacional, donde ha pasado del 58,25% al 56,5%.

"Este dato nos preocupa y nos lleva a una reflexión sobre las consecuencias de la reforma laboral y el endurecimiento de las normativas el Gobierno de España del PP para cobrar las prestaciones por desempleo, que están teniendo un efecto pernicioso y negativo sobre esta tasa de cobertura tanto en Cantabria como en el conjunto del país", ha dicho.

Así, en Cantabria el número total de perceptores de prestaciones es de 18.598 en marzo, frente a los 21.048 del mes anterior, ha detallado el consejero de Economía.

También ha analizado los datos de contratación en Cantabria, en donde el número de contratos ha descendido en 690 en el último año, pero los indefinidos han aumentado en un 26,6% y los temporales han bajado un 4,88%.

"En tasas de contratación, aumentan los indefinidos y bajan los temporales y esto nos reafirma en las políticas que tenemos de incentivos a la contratación indefinida", ha ensalzado Sota, que ha indicado que, en estos datos, también se nota la subida de la confianza empresarial.

Algo que, ha considerado, se está logrando porque el Gobierno regional ha "conseguido controlar y equilibrar los desequilibrios financieros y económicos de nuestro presupuesto y la comunidad y hemos conseguido cumplir el objetivo de deuda, de déficit y la regla de gasto en 2017, año en que además hemos crecido por encima de la media nacional".

Para Sota, "todo eso anima a que Cantabria vaya recorriendo el camino que se ha marcado el Gobierno de trabajar de forma cada vez más intensa para que la región crezca y recupere los estándares e bienestar y empleo que todos deseamos".

