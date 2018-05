330 43

CCOO critica la precariedad del empleo

4/05/2018 - 10:40

Comisiones Obreras de Cantabria advierte que el descenso del paro en abril, un 4,78% menos que en marzo, vuelve a estar enlazado a la Semana Santa y no responde a la creación de empleo de calidad y con continuidad en el tiempo.

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, señala en un comunicado de prensa que la mayoría del empleo que se crea en Cantabria está ligado al sector servicios, es temporal y con jornadas parciales, por eso alerta "sobre la tentación de algunos responsables de la política económica de lanzar las campanas al vuelo".

"Quien se contente con una parte de las estadísticas y no quiera ver el drama personal tras los empleos de pésima calidad, no es ni sensible ni responsable", afirma la sindicalista.

Así, señala que aunque el paro desciende en todos los sectores, el 81,65% corresponde al sector servicios (1.571 personas), lo que demuestra que "ni se han establecido las bases de un nuevo modelo productivo para la región ni hay una transformación de un mercado laboral condenado a la temporalidad, a los bajos salarios y a la estacionalidad", insiste Lombilla.

CCOO añade que el 89,18% de los contratos temporales son por obra o servicio, o eventuales por circunstancias de la producción, lo que "demuestra que los cántabros no están encontrando oportunidades de empleo que les proporcionen estabilidad o que les permitan planificar sus vidas".

CCOO destaca que en abril subieron un 14,07% los contratos temporales (2.459) respecto al mes anterior, mientras los indefinidos descienden entre marzo y abril en un 11,85% (-213).

