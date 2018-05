330 43

El Festival Doctor Music prevé generar un impacto de 100 millones de euros

3/05/2018 - 21:04

La promotora ya tiene firmados contratos para ocupar el 95% de la superficie

LLEIDA, 3 (EUROPA PRESS)

El Festival Doctor Music que se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio del 2019 en prados de Escalarre, en el Pallars Sobirà (Lleida) generará un PIB de 6 millones de euros, cifra que representa un 5,8% del total del PIB de la comarca del Pallars Sobirà y un impacto total de unos 100 millones de euros.

La promotora ha presentado estas cifras a los alcaldes de la comarca este jueves en en Sort (Lleida) en una reunión en la que ha detallado que ya cuenta con el 95% de los terrenos firmados, según un comunicado de la organización.

A esta reunión, que fue convocada por el Presidente del Consell Comarcal Carles Isus han asistido alcaldes de los quince municipios, el director del festival, Neo Sala, el coordinador general, Jordi Mora, y el coordinador de territorio e Instituciones, Josep Angel Alert.

Neo Sala presentó el festival en febrero de 2017 en el The Groucho Club londinense, en un acto en el que actuó como maestro de ceremonias el locutor de la BBC Radio Matt Everit.

Al evento asistieron managers y representantes de artistas como Arcade Fire, The Black Keys, Blur, Bob Dylan, The Cranberries, Florence + The Machine, Icona Pop, Kraftwerk, Lorde, Mark Knopfler, Muse, Neil Young, New Order, Nick Cave, Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, Roger Waters, The Rolling Stones, System of a Down, Tom Petty y Twenty One Pilots.

