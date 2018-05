330 43

Aldeanueva de Ebro protagoniza 5,5 millones de cupones de la ONCE

3/05/2018 - 19:37

Aldeanueva de Ebro es el motivo del cupón de la ONCE del lunes, 14 de mayo, perteneciente a la serie 'Mi pueblo', dedicada a localidades con nombres singulares. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta localidad riojana.

LOGROÑO, 3 (EUROPA PRESS)

Aldeanueva de Ebro remota sus orígenes al siglo XI cuando fue fundada por pastores. Fue aldea de Calahorra hasta independizarse en 1664. La zona estuvo poblada desde fechas muy antiguas, y se han encontrado restos de cerámica datados al final de la Edad de Bronce.

El visitante puede disfrutar de la belleza artística de la iglesia de San Bartolomé, construida en ladrillo a partir del 1573 por el maestro Domingo de Yarza. En ella destaca su Retablo Mayor, iniciado en 1575, de estilo romanista, con influencias de Miguel Ángel.

Destacan también la ermita del Nuestra Señora del Portal (1536) que, actualmente, alberga el Museo del Vino; y la ermita de Nuestra Señora de Los Remedios, en la que destaca su fachada barroca.Las calles de Aldeanueva de Ebro destacan por sus hermosas casas señoriales, con escudos heráldicos que dan fe de su ancestral nobleza, y que se han convertido en ejemplo para nuevas construcciones.

La serie de cupones 'Mi pueblo' comenzó el pasado 6 de febrero, y consta de 91 cupones en los que aparecerán localidades cuyo nombre tiene alguna peculiaridad o es muy original. De esta serie han formado parte Cariño (A Coruña), Bienservida (Albacete), Dolores (Alicante), Balanegra (Almería), o Espejo (Álava).

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.

