Tribunales.- Juzgan este viernes a un hombre acusado de abofetear al alcalde de El Ejido en una procesión

3/05/2018 - 18:29

La Audiencia Provincial de Almería acoge este viernes el juicio contra un hombre acusado de haber propinado una bofetada al alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, durante el transcurso de una procesión que tuvo lugar en las fiestas de San Isidro en el verano de 2015.

La Fiscalía solicita para el acusado tres años de prisión por un presunto delito de atentado contra la autoridad, así como una multa de diez meses a razón del pago de ocho euros diarios, según recoge la calificación provisional de hechos consultada por Europa Press.

El acusado identificado como B.L.L.B., de 32 años, se habría abalanzado sobre el regidor ejidense en la noche del 28 de junio de 2015 cuando este participaba en una procesión tras haberle increpado. Según el escrito del Ministerio Público, el acusado habría propinado un "fuerte golpe" en la espalda al alcalde antes de haberlo cogido por el cuello y propinarle "un guantazo en la parte derecha del rostro".

En la fase de instrucción, el director de protección de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de El Ejido explicó además que el encausado se dirigió al alcalde durante la procesión y le espetó 'vaya mierda de alcalde que eres, eres un asqueroso', antes de abalanzarse sobre él.

La agresión, por la que el primer edil no precisó asistencia médica, finalizó mediante la intervención de los allí presentes, sentido en el que el fiscal considera que el acusado actuó con ánimo de atentar contra la integridad física del primer edil popular.

Pese a esto, según la instrucción seguida en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de El Ejido, el acusado, quien rechazó declarar ante la Policía, aseguró en sede judicial que no se acordaba de nada, ya que según su relato, "había bebido y tomado anfetaminas", por lo que le "entró algo"; al tiempo que subrayó no conocer a Góngora. Según las anotaciones previas sobre la valoración de la prueba, el consumo de estupefacientes no ha quedado acreditado.

Por su parte, el alcalde ejidense ratificó ante el juez instructor su declaración ante la Policía, en la que explicó que asistió a la procesión como máximo representante institucional del Ayuntamiento, dentro de sus funciones, cuando el acusado le propinó "un fuerte golpe o puñetazo en la parte baja de la espalda, a la altura del costado derecho" para después ser cogido del cuello y recibir un guantazo en el lado derecho. Asimismo, negó conocer al presunto agresor.

