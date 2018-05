330 43

Un decreto autonómico garantizará el 100% de las indemnizaciones por la última riada del Ebro

3/05/2018 - 13:27

El Consejo de Gobierno de Aragón aprobará el 8 de mayo un Decreto por el que se garantizará que los afectados por la última avenida del río Ebro cobrarán el 100 por cien de las indemnizaciones. Lo ha anunciado este jueves el presidente, Javier Lambán, quien ha comparecido a petición de Podemos en la sesión plenaria del Parlamento regional.

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

Estas indemnizaciones se dirigirán a agricultores y ganaderos, así como a la reparación de las infraestructuras comunitarias, ha avanzado Lambán, quien ha dejado claro que el Ejecutivo "no se va a quedar atrás en la adquisición de compromisos".

Asimismo, Lambán ha propuesto que todos los partidos de las Cortes de Aragón presenten una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, a través del Congreso de los Diputados, para dotar con 80 millones de euros el plan de actuación integral en el Ebro propuesto por él mismo al jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, en la reunión que mantuvieron el pasado mes de abril en La Moncloa.

Javier Lambán ha apostado, nuevamente, por limpiar de vegetación la ribera del Ebro y las gravas del cauce, pero ha dejado claro que no quiere dragar el río, sino tomar medidas para paliar los efectos de las riadas, siempre bajo el principio de la coordinación entre todas las Administraciones públicas. "No he hablado de dragar", ha puntualizado.

Esto es "lo que siempre se ha hecho", ha aseverado el presidente, quien se ha mostrado dispuesto a llevar a cabo la limpieza de la vegetación de riberas el próximo verano con los medios propios de la Administración autonómica, al tiempo que se facilitarán las autorizaciones al Gobierno de España para que actúe en el río. "No hay ninguna ley que lo impida", aunque es necesario actuar con "valentía, audacia y compromiso", ha aseverado.

"No podemos aceptar resignadamente que, de manera periódica, nos llegue esta catástrofe", ha dicho Lambán, quien ha considerado que "para salvar a los de abajo hay que actuar arriba" y no poner "parches".

Se trata de proteger a los núcleos urbanos para que no haya una avenida de menos de 3.500 metros cúbicos por segundo que los ponga en riesgo, ha continuado el presidente, quien ha abogado por reducir caudales con medidas como terminar el recrecimiento del pantano de Yesa y ejecutar otras obras de regulación.

LOS ALCALDES, EXPERTOS

El jefe del Ejecuitivo autonómico ha enfatizado que "los expertos son los alcaldes ribereños", animando a escucharles a ellos y a quienes han tenido que abandonar temporalmente sus municipios a causa de la crecida. Ha hecho notar que "nadie es mejor intérprete que quienes viven al lado del río".

Ha destacado la "transparencia" con que han actuado las instituciones en la última avenida y ha felicitado a la UME, el CECOP, la DPZ, la Delegación del Gobierno en Aragón y el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, así como a los alcaldes y concejales ribereños.

SOLUCIONES

Por su parte, Nacho Escartín ha indicado que "los ribereños no pedimos aplausos, pedimos soluciones", emplazando a poner todos los medios políticos y materiales al alcance de la Administración regional para que el daño de las riadas sea el menor posible.

Escartín ha recomendado aplicar el Plan Medioambiental del Ebro, aprobado en 2005 y que "no se acaba de poner en marcha", asegurando que los vecinos de la ribera necesitan "derechos y tranquilidad", lo que exige "medidas eficaces", poniendo el ejemplo de Alemania y Holanda.

Ha planteado actuaciones como indemnizar a los damnificados, definir los usos del río, la "democratización" y despolitización de la CHE e informar a la ciudadanía ante las riadas. Ha destacado la "estrecha solidaridad" de Podemos con quienes han sufrido los daños.

Desde el PP, Ramón Celma ha opinado que "los propios ingenieros de la CHE, en muchas ocasiones, toman las decisiones más acertadas cuando se dejan aconsejar por los alcaldes de la ribera". Se ha dirigido a Escartín para decirle que puede negociar directamente con Lambán para establecer las bonificaciones y ayudas, firmar un convenio con la DPZ para arreglar los caminos y pistas rurales, y actuar en el río junto con la CHE y los municipios.

El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha abogado por "acometer de verdad un plan estructural para disminuir los efectos de las riadas" y ha preguntado "si queremos limpiar los depósitos de grava y la vegetación". Ha destacado que, en esta ocasión, los daños han sido menores que otras veces por la actuación de las Administraciones.

DESPLIEGUE ACEPTABLE

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha urgido a gestionar ya la concesión de ayudas a los afectados y a aplicar el Plan de gestión del riesgo de inundaciones de la cuenca del Ebro. Y ha considerado "aceptable" el despliegue realizado.

La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha preguntado cuál es el grado de compromiso del Gobierno de España y ha exigido "soluciones" para quienes sufren "una riada detrás de otra".

La diputada de CHA-Grupo Mixto, Carmen Martínez, ha reclamado que se negocie "un consenso" en torno al río Ebro y ha rechazado los dragados, apoyando las medidas para proteger los cascos urbanos.

Patricia Luquin, de IU-Grupo Mixto, ha pedido que se declare el área afectada zona urgente de actuación y que se adopten medidas estructurales.

