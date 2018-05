330 43

Caraballo y Cruz anuncian un pacto social y político por la Alta Velocidad para pedir la llegada de esta línea

2/05/2018 - 16:00

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, han anunciado la convocatoria de un pacto social y político para la llegada de la Alta Velocidad a Huelva con el que exigir la llegada de esta línea a la provincia onubense.

HUELVA, 2 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, Caraballo y Cruz han mantenido un encuentro con agentes económicos y sociales de la provincia de Huelva, en el que han participado el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Ramos, la vicerrectora de la Universidad de Huelva, Joaquina Castillo, y el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Ponce.

En representación de los sectores productivos han estado presentes el vicepresidente de la Aiqbe, Juan Olmo; el presidente y el secretario del Círculo Empresarial de Turismo, José Manuel Díaz y Rafael Barba, respectivamente; el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Manuel Fernández y la presidenta de la Unión provincial de Consumidores de Huelva, Belén Castillo.

Tras la reunión, Caraballo ha subrayado que "no vamos a cejar en la apuesta porque la Alta Velocidad llegue a Huelva, porque no tenerla nos relega a una segunda categoría respecto al resto de provincias españolas". En este sentido, ha recordado que "llevamos demasiados años reivindicando algo vital para Huelva y el Gobierno central debe saber que los onubenses estamos cansados y que tenemos derecho a tener lo mismo que otras partes del país".

El presidente de la Diputación ha señalado que con este Pacto por la llegada del AVE "estamos defendiendo una causa general, algo que es bueno y necesario para toda la sociedad de Huelva", de ahí que afirme que además de los agentes sociales y económicos que ya han confirmado que se adherirán al Pacto, "podrán suscribirlo todas las instituciones, partidos políticos y ciudadanos que quieran y crean que Huelva se merece la Alta Velocidad".

Según ha indicado Caraballo "la cuestión no es llegar antes o después a Sevilla, sino que Huelva esté dotada del ancho de vía que nos permita dejar de ser una una provincia de segunda en materia de infraestructuras y que deje competir en igualdad de oportunidades que el resto de las provincias de Andalucía y de España".

Por su parte, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha puesto en valor la importancia de este Pacto por la Alta Velocidad como "muestra de la pujanza de una provincia que, con sus instituciones y agentes socioeconómicos al frente, no va a parar hasta conseguir lo que es de justicia en los tiempos que corren: tenemos que llegar a Sevilla en 30 minutos".

Según ha proseguido, "todo lo que exceda estos tiempos de conexión, no es competitivo. Huelva es altísimamente competitiva en agricultura, industria y servicios. Pero necesitamos tener las mismas herramientas que los demás. No podemos continuar con este agravio".

En esta línea, el regidor ha insistido en que "sin Alta Velocidad no estaremos en situación de competir y no se producirá el despegue socioeconómico de esta provincia. Merecemos, como no puede ser de otra manera, beneficiarnos de las mismas inversiones en avances tecnológicos que otros territorios".

