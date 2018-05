330 43

Ruiz-Huerta cree que "lo mejor" del día Dos de Mayo ha sido la manifestación en Sol por la sentencia de 'La Manada'

2/05/2018 - 16:00

"Ha sido un mensaje muy evidente de lo alejadas que están las instituciones de la realidad de la calle, en un desfile y en unos actos absolutamente rancios y desfasados", ha criticado la portavoz de Podemos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha asegurado este miércoles que "lo mejor" de la celebración del Dos de Mayo ha sido la manifestación feminista que ha tenido lugar durante el desfile militar a las puertas de la Casa Real de Correos, por la sentencia de 'La Manada'.

Así lo ha expresado Ruiz-Huerta en declaraciones a Europa Press al término del acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid, ya que este año la tradicional parada militar que se celebra anualmente en la Puerta del Sol con motivo de esta fiesta se ha visto "sorprendida" por los pitidos y los gritos de un grupo de manifestantes que han acudido hasta el 'kilómetro cero' para protestar por la sentencia del juicio a 'La Manada', que condena a los cinco jóvenes por abuso sexual a una madrileña y no por agresión sexual, como pedía la acusación.

Pasadas las 12 horas, hasta la misma Puerta del Sol, ha acudido un numeroso grupo de personas ataviadas de color morado y con carteles, que se han podido colocar tras el graderío situado para el público en general que quería seguir el desfile presidido por el presidente en funciones, Ángel Garrido.

"Lo he pasado mal porque quería estar ahí y ahí estaba mi corazón. Me he enterado cuando he salido a ver el desfile y ya no podía cruzar, pero creo que ha sido un mensaje muy evidente de lo alejadas que están las instituciones de la realidad de la calle, en un desfile y en unos actos absolutamente rancios y desfasados", ha sostenido.

En este punto, Ruiz-Huerta ha señalado que en esta manifestación "estaban las mujeres feministas ocupando la Puerta del Sol" y "haciendo llegar con su grito tan fuerte, que han llegado incluso a tapar el sonido del acto, mensajes que de otra manera estos políticos no escucharían".

"Así que yo creo que ha sido lo mejor del día, ha sido lo que más contacto con la realidad ha tenido e insisto ese es el verdadero Madrid, ese es el Madrid que hay que conmemorar en un día como hoy: el Madrid rebelde que no se conforma con la realidad tan penosa que tenemos", ha reivindicado Ruiz-Huerta.

"NI EL AMBIENTE NI LOS PREMIADOS TIENEN QUE VER CON LA REALIDAD DE MADRID"

Por otro lado, el discurso del actual presidente en funciones, Ángel Garrido, le ha parecido "plano", aunque ha celebrado que haya sido "un discurso no tan parecido a los de años anteriores".

No obstante, la portavoz de la formación morada en la Cámara regional ha incidido en que "ni el discurso ni la elección de los premiados, ni el ambiente ni los actos tienen que ver con la realidad de Madrid, ni lo que una fiesta como hoy debe conmemorar que es el espíritu rebelde de un pueblo que hace 210 años se reveló contra un destino que no quería aceptar".

"Hoy hay ejemplos infinitamente mejores que es nada de lo que vemos aquí, como son los Afectados por la Hipoteca (PAH), trabajadores en huelga por sus derechos laborales, que merecen mucho más, eso es lo que vivimos hoy y este acto no representa Madrid y está completamente alejado y es una pena", ha concluido.

PUBLICIDAD