La Guardia Civil sigue trabajando "incansablemente" para dar con el paradero de Francisca Cadenas y de Manuela Chavero

2/05/2018 - 15:46

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha asegurado que la Guardia Civil sigue trabajando "incansablemente" para averiguar el paradero de Francisca Cadenas, desaparecida el 9 de mayo de 2017 cuando regresaba a su casa en la localidad pacense de Hornachos, y de Manuela Chavero, cuya desaparición se produjo en Monesterio (Badajoz) el 5 de julio de 2016.

BADAJOZ, 2 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los medios cuando se cumple un año de la desaparición de Cadenas, Herrera ha aseverado que la Benemérita "sigue trabajando incansablemente para intentar dar con el paradero de Francisca Cadenas", sobre lo cual ha recordado que recientemente se ha traído a la región unas máquinas especiales para "ver los posibles movimientos" o "cosas" que pudiera haber en pozos, y que a partir del mes pasado la jueza ha decretado el secreto de sumario.

Así, ha agregado que "se sigue trabajando", a la vez que ha lamentado que "no" se tiene "ninguna novedad importante" dado que, de haberla, la comentaría, aunque "sería la jueza la que determinaría si se puede hacer público lo que sea, cualquier actuación que pueda llevar cuanto antes al paradero de esta señora".

"De momento nosotros no tenemos ninguna noticia más y no podemos decir más", ha incidido la delegada, que ha dicho que comprende que la familia "esté desesperada" y que le gustaría "cuanto antes darle una solución y decirle dónde está el paradero". "Pero no es así y tenemos que esperar", ha dicho.

MANUELA CHAVERO

Asimismo y en relación a Manuela Chavero ha aseverado que, al igual que con Cadenas, el Instituto Armado está "trabajando incansablemente para averiguar el paradero de la misma", pero que "tampoco" tienen "conocimiento de ninguna noticia importante" acerca de este caso en el que se trabaja con varias líneas de investigación.

Sobre estas desapariciones y preguntado acerca de si el paso del tiempo es un criterio para cerrar la investigación, el general jefe de la Guardia Civil en la región, Francisco Espadas, ha explicado que "la investigación no se cierra" y que "continúa", así como que tienen "como siempre abiertas muchas líneas de investigación" aunque "no hay ninguna concreta" que pueda especificar.

De este modo, ha continuado, siguen entrevistando a personas, se sigue inspeccionando pozos o se sigue vigilando el terreno o los caminos "buscando indicios".

"Pero actualmente no podemos tener nada concreto que nos permita localizarla mañana como nos gustaría a todos, de momento seguimos trabajando", ha detallado en el caso de Cadenas, mientras que sobre Chavero ha hecho hincapié en que la UCO está trabajando en el caso con la colaboración del personal de la Comandancia de Badajoz, a la vez que ha confiado en que puedan "pronto" comunicar que tienen "buenas noticias".

Por otro lado, Espada ha señalado, interpelado sobre el tema, que agentes del equipo de Actividades Subacuáticas participan en Curso de Buceadores del Cuerpo, cuya última fase se realiza en el embalse de la localidad pacense de Orellana la Vieja y que empezaron a principios de abril y terminarán la próxima semana en este curso "bastante intenso" y "duro".

Ha explicado además que el curso conlleva una fase de aguas en pantanos que este año se está realizando en Orellana, "que es un embalse de muy buena calidad", y que de 57 agentes que empezaron solo quedan 10, lo cual "demuestra la dureza de este curso y de las prácticas".

La delegada del Gobierno, Cristina Herrera, y el general jefe de la Guardia Civil, Francisco Espadas, han hecho estas declaraciones en un acto en el que han presentado la entrega al Seprona de dos vehículos todoterreno que se destinarán al control y vigilancia de actividades en el dominio hidráulico de la cuenca del Guadiana.

