Fiscal destaca la respuesta de la Junta para paliar los daños del temporal y PP pregunta "cuánto va a invertir"

2/05/2018 - 14:19

Distintos departamentos de la Junta están actuando en materia de carreteras, puertos deportivos y en campañas de promoción del litoral

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha destacado en el Parlamento andaluz la "rápida" respuesta de la Junta para paliar los daños causados por el temporal del pasado mes de marzo en la provincia de Huelva y poder restablecer así el buen estado del dominio público marítimo terrestre, de las playas y de sus infraestructuras urbanas, a pesar de no estar en el ámbito de sus competencias, mientras que el PP-A pregunta "cuánto va a invertir".

En este sentido, ha resaltado las actuaciones que se están llevando a cabo en las carreteras de titularidad autonómica por un importe de 6,8 millones de euros. En el caso de la provincia de Huelva, se están ejecutando obras de emergencia por un total de 870.000 euros en la A-493 de la Palma a Valverde con un refuerzo de firme (355.714 euros) y en la A-476 en Nerva, donde se ha producido un deslizamiento de talud (514.000 euros).

En materia portuaria, Fiscal ha destacado, que tras una primera valoración, se prevé una inversión de 3,37 millones para reparar los daños que ocasionados por el temporal en los puertos del arco Atlántico. En este sentido, ha avanzado que la Junta ha repuesto ya los balizamientos afectados en las rías de Punta Umbría, Piedras y Carreras, así como en la desembocadura del río Guadiana. Unos trabajos que han permitido restituir las condiciones de seguridad para la navegación marítima en casi todo el frente portuario de Huelva, del que dependen las flotas pesqueras de Ayamonte, Punta del Moral, Isla Cristina y Punta Umbría.

Respecto a los trasvases de arena apoyados por fuertes corrientes de litoral, el consejero ha explicado los más de 1,9 millones de metros cúbicos de arena acumulados dificulta la normal actividad portuaria, aunque puede servir para regenerar las playas litorales, principalmente las de Cádiz y Huelva. No obstante, se está trabajando con la Dirección General de Costas para que en el menor tiempo posible se puedan restituir las condiciones de seguridad en los canales de navegación y regenerar las playas.

Fiscal ha explicado que solo según las valoraciones remitidas por los ayuntamientos a la comisión técnica, los daños estarán por encima de los 133 millones de euros. En este sentido, ha añadido que en Huelva, en la primera evaluación, los daños se sitúan por encima de los 40 millones, y en Cádiz son superiores a los 60.

El consejero ha destacado también el dragado que se está ejecutando en la desembocadura de la ría de Punta Umbría, que cuenta con un presupuesto de 760.000 euros, y las inspecciones técnicas que se están realizando para conocer las consecuencias estructurales en algunos elementos portuarios como los del espigón de Punta Umbría o en las obras de Punta del Moral.

En el transcurso de su intervención, el consejero ha informado también de las ayudas que concede el Gobierno andaluz a entidades locales para afrontar situaciones de emergencia o catástrofe. Estas subvenciones, convocadas en febrero de este año por la Dirección General de la Administración Local, tienen un importe máximo de 120.000 euros para cada municipio solicitante y están destinadas a atender daños en servicios públicos que se hayan visto deteriorados. A ello hay que añadir las que convoca anualmente la Consejería de Turismo para atender las necesidades de los ayuntamientos en materia de mobiliario de playa.

A todas estas iniciativas, hay que añadir la campaña publicitaria que desarrolla la Junta desde primeros de abril para promocionar las playas de Cádiz y Huelva, con una inversión de 300.000 euros.

De otro lado, el titular de Medio Ambiente se ha referido a la solicitud que ha recibido la consejería de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar para obtener arena mediante dragado, con el fin de restaurar las playas más perjudicadas por el temporal, y en la que se limita a enumerar una serie de puntos de extracción sin analizar o evaluar las posibles afecciones que tendrían sobre el medio natural.

En concreto, se plantea hacerlo en tres zonas diferentes de la Flecha del Rompido, una de ellas dentro de los límites del paraje natural Marismas del Río Piedra y Flecha del Rompido, y en mar abierto frente a El Puntal y la Playa del Espigón en Huelva, dos áreas incluidas en la Zepa Espacio Marino del Tinto y el Odiel.

En esta línea, el consejero ha avanzado que su departamento mantiene reuniones con los representantes del ministerio para buscar soluciones que sean compatibles con la conservación, "ya que no sería una buena solución que la recuperación de las playas fuera a costa de aumentar las amenazas sobre los espacios protegidos, la flora y la fauna silvestre", ha concluido.

Por último, José Fiscal ha recordado que el Gobierno central "no ha creído oportuno aún" declarar zona gravemente afectada por emergencias, una declaración que conllevaría aparejada la adopción de medidas extraordinarias.

Por su parte, el diputado popular Manuel Andrés González ha exigido a Fiscal que "cumpla" y le ha espetado que "no pueden confrontar porque Rajoy ha cumplido escrupulosamente con su palabra", al tiempo que le ha preguntado sobre "qué está haciendo el Gobierno andaluz para paliar los daños del temporal", porque "a día de hoy no sabemos cuánto va a invertir la Junta".

"No hemos escuchado a ningún responsable que lo diga; sin embargo, y el tiempo ha sido el mismo para unos y otros, hemos oído al Gobierno central que ya ha anunciado ayudas inminentes para el temporal", afirma González, que insiste en que el Gobierno andaluz "debería cumplir con sus obligaciones", y se pregunta qué hacía entonces la presidenta de la Junta, Susana Díaz, visitando la costa de Huelva afectada, si el asunto "es competencia del Gobierno central y los ayuntamientos".

Así, el diputado popular exige a la Junta una respuesta "rápida y efectiva", igual que "rápida y efectiva ha sido la respuesta del Gobierno central para poner dinero sobre la mesa y paliar daños", y reprocha a Fiscal que del mismo modo que tuvieron que pasar varios días tras el temporal para que "alguien del Gobierno andaluz se personara en las playas y se interesara, ahora pasa igual con las ayudas".

"Rajoy ha cumplido y ha puesto diez millones de euros para mejorar las playas onubenses", destaca el González, que pide a la Junta que "destine dinero, que es su obligación y su competencia, en las recuperación de las playas tras los temporales". Hay que recordar que el Ejecutivo central anunció que iba a destinar un total de 35.670.000 euros a la realización de obras de emergencia en el litoral andaluz a fin de subsanar los daños de los temporales.

"POR EL MOMENTO EL GOBIERNO CENTRAL NO HA GASTADO NI UN EURO"

Por su parte, Fiscal le ha respondido que "por el momento el Gobierno central no ha gastado ni un euro" en la costa de Huelva ni en Andalucía en actuaciones relacionadas con el temporal, y le recuerda que las actuaciones en las playas "son competencia" del Ejecutivo central. Además, afirma que "el PP puede decir que le parece poco, pero no que no hemos hecho nada" y señala que "no puede negar que la única administración que hasta ahora ha puesto dinero es la Junta". "Este tema es muy serio, vamos a tomárnoslo en serio", concluye el consejero.

