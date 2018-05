330 43

La Junta dice que las ayudas a la natalidad "no funcionan" y aboga por la creación de empleo

2/05/2018 - 14:10

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha sostenido que las ayudas al fomento de la natalidad "no funcionan" y ha situado al empleo como "piedra angular" para que los jóvenes puedan construir un "proyecto de vida".

"No es una ayuda que estaba en el gobierno anterior y ahora llega este gobierno y la quita, no, es una profunda reflexión que nos lleva a la conclusión de que esas ayudas no funcionan y que las familias no deciden tener un hijo porque vayan a tener una ayuda pública", ha dicho.

De esta forma, Gil Rosiña ha abogado por trabajar en las necesidades de las familias con la puesta en marcha de medidas como la "gratuidad 0-3" años y en la creación de empleo, ya que, como ha dicho, el "principal problema" de los jóvenes para construir un "proyecto de vida" es no contar con un trabajo.

La portavoz del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones preguntada por los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por la decisión de suprimir estas ayudas al fomento de la natalidad.

"Es un paso importante y positivo que cerremos la carpeta del fomento de la natalidad vinculado solo a las teorías economicistas de la misma, porque nadie tiene un hijo porque vaya a tener una ayuda de 400 ni 500 euros al mes", ha dicho.

De esta forma, Gil Rosiña ha considerado que estas ayudas, implantadas en la legislatura anterior, tenían un "planteamiento retrógrado con ciertos tintes machistas, y esto es una opinión personal, al vincular el fomento de la natalidad solamente con las ayudas económicas".

De esta forma, la portavoz del Ejecutivo regional ha apostado por llevar a cabo otro tipo de acciones de manera "transversal" para aumentar la natalidad en Extremadura y así poder hacer frente al reto demográfico.

"Al final llegamos a la conclusión, con distintos estudios, con un documento que ya tenemos hecho con todas las medidas que puede hacer la Junta de Extremadura para afrontar el reto demográfico, llegamos a una conclusión que es muy sencilla y que probablemente no hacía falta estudiar mucho y es que ,cuando uno tiene empleo, el empleo se convierte en la piedra angular que te permite hacer un proyecto de vida", ha dicho.

