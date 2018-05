330 43

El alcalde de Ourense, reprobado por segunda vez en lo que va de mandato

2/05/2018 - 14:11

PSdeG, Ourense en Común y D.O. se unen para reprobarle y el popular Jesús Vázquez defiende que "seguirá trabajando" por la ciudad

OURENSE, 2 MAYO (EUROPA PRESS)

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad (PP), ha sido reprobado con los votos de Democracia Ourensana (D.O.), PSdeG y Ourense en Común en el pleno municipal extraordinario celebrado en la mañana de este miércoles. Esta es la segunda reprobación que recibe en lo que va de mandato.

La primera reprobación al regidor se produjo en febrero de 2016, ocho meses después de la entrada del Partido Popular en el Ayuntamiento de la ciudad. En aquella ocasión, Jesús Vázquez Abad fue reprobado con los votos de PSdeG y Democracia Ourensana; Ourense en Común se abstuvo.

El portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, solicitó la semana pasada la propuesta para la reprobación del actual alcalde de la ciudad "por eludir las responsabilidades derivadas de la inacción del grupo de gobierno durante los tres últimos años, mintiendo a la ciudadanía al echar la culpa tanto a la oposición como a los técnicos del Ayuntamiento de Ourense".

Pérez Jácome ha reprochado al alcalde de la ciudad que seis de las ocho grandes concesiones del Ayuntamiento estén caducadas --"autobuses, semáforos, ORA, agua, grúa y suministros eléctricos", ha concretado el portavoz de DO-- y ha culpado al equipo de Vázquez de ser el responsable de la pérdida de subvenciones para Ourense.

El líder de Democracia Ourensana ha señalado, además, que la oposición "no tiene la culpa de paralizar la aprobación de los presupuestos porque el grupo de gobierno ha sido incapaz de traerlos a pleno en tres años, al igual que ocurre con el PXOM, por lo que es imposible que la oposición esté paralizando la ciudad".

"Lo peor es que la oposición no solo no tenga la culpa, sino que ayudó al grupo de gobierno a aprobar cuestiones concretas", ha añadido Pérez Jácome, quien tildó a Vázquez Abad de "mentiroso" e insistió en que el grupo popular "no es capaz de decir en qué obstaculizó la oposición".

"UN SHOW"

El regidor de la ciudad, Jesús Vázquez Abad, ha contestado a Pérez Jácome dejando claro que lo que le importaría realmente es que fueran los vecinos y vecinas de Ourense los que le reprobasen. "Son los vecinos los que me piden que me mantenga firme y siga aquí; me siento arropado por ellos", ha añadido el regidor de la ciudad.

"Escuchando es cómo podemos dar luego soluciones a los vecinos y funcionarios del Ayuntamiento, el resto es un 'show', como el que pretende hacer usted, carente de originalidad", le ha contestado Vázquez Abad a Pérez Jácome.

El portavoz del gobierno, José Araújo, ha acusado al líder de Democracia Ourensana de convocar el pleno extraordinario en cuestión "para subir la audiencia del canal Auria TV" y ha recordado que fue la oposición la que bloqueó en su momento el ascenso del COB y la que continúa "atenta para bloquear también los presupuestos".

"EL PEOR GOBIERNO"

Por su parte, el portavoz del PSdeG en el Ayuntamiento de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, y el portavoz de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez, han abundado en la "mala gestión" del grupo de gobierno y han coincidido en acusar al equipo de Vázquez Abad de adoptar como propios algunos logros que no lo son, como la puesta en marcha del centro de personas con discapacidad en la ciudad.

"Es el peor gobierno desde la fundación de la ciudad; un gobierno que ha traicionado a la ciudadanía y no asume el fracaso", ha destacado Vázquez Barquero en su intervención en el pleno extraordinario.

El alcalde de la ciudad ha concluido su intervención afirmando que, "a pesar de las decepciones acumuladas", seguirá trabajando por Ourense. "La gente decidió con sus votos el 24 de mayo de 2015 que no tuviéramos mayorías absolutas y dialogáramos para sacar adelante proyectos de forma conjunta; si no entendemos esto, estaremos defraudando a los ciudadanos", ha añadido Vázquez Abad.

