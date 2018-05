330 43

PP abandona el pleno de la Diputación tras la expulsión de su portavoz por tres llamadas consecutivas al orden

2/05/2018 - 14:09

El PP ha criticado la expulsión de su portavoz, Miguel Contreras, de la sesión plenaria celebrada este miércoles en la Diputación de Jaén tras insistir en intervenir por alusiones y llamarle al orden el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, hasta en tres ocasiones. Tras su salida, el resto de diputados del PP han abandonado también el salón del plenos.

JAÉN, 2 (EUROPA PRESS)

Contreras, que ha anunciado que su grupo estudiará a acciones legales por una presunta vulneración de derechos fundamentales, ha agradecido, en declaraciones a los periodistas, "el gesto solidario" de sus compañeros por abandonar también el salón de plenos.

Ha explicado que su expulsión de ha producido en el marco de una intervención sobre el plan de apoyo a los municipios donde desde el PP han defendido "la libertad para que los municipios puedan actuar y dedicar ese dinero a las actuaciones que crean necesarias" y donde también han insistido "en que las entidades locales autónomas tengan representación en ese plan de apoyo y puedan disponer de recursos económicos sin necesidad de depender de lo que sus municipios matrices le quieran atribuir".

La respuesta, según Contreras, ha sido "el no del señor Reyes que tiene una política enconada contra las entidades locales autónomas", y ha añadido que ha sido en este marco de discusión donde el presidente de la Diputación "ha hecho una alusión directa a mí y ha dicho que el señor Contreras estuvo en el Consejo de Alcaldes en representación del Ayuntamiento y ostentando por ese día la Alcaldía de Jaén".

Ha sido en este momento, donde Contreras, según su propio relato, ha pedido la palabra por alusiones para "aclararle que el decreto por el que yo asistía a ese Consejo de Alcaldes era la delegación llana y simplemente para asistir, no era una delegación de un día".

Contreras ha pedido la palabra en varias ocasiones ya que "en el artículo 94 del reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales se deja muy claro que cuando un diputado o concejal se sienta aludido puede pedir la palabra por alusiones y de una forma breve y concisa dar respuesta a esas alusiones".

"Lamentablemente el señor Reyes me ha llamado al orden en tres ocasiones y yo he seguido insistiendo porque me asiste el derecho y yo creo que estamos en una institución democrática", ha indicado Contreras y ha apuntado que la Diputación de Jaén "no es el cortijo del señor Reyes, ni es el cortijo del PSOE".

Ha señalado que "el señor Reyes puede imponer con su mano de hierro, con su puño de hierro, el poder en el PSOE, pero cuando está sentado como presidente de la Diputación provincial de Jaén representa y tiene que escuchar todas las voces que hay en este salón de plenos".

Para Contreras, con su expulsión, el presidente de la Diputación "ha tapado la boca y ha hecho la mordaza al grupo del PP al cual yo represento y nosotros no vamos a permitir eso" porque "estamos ya cansados de que el PSOE y el señor Reyes hagan de su capa un sayo en esta Diputación, de que la manejen como quieren, de que dé pocas explicaciones y de que cuando se le hace oposición lo que haga es tapar la boca de quien hace oposición".

Ha subrayado que el PP está en la Diputación "representando a miles de jiennenses que dieron su apoyo a nuestros concejales y porque tenemos que defender también a esos concejales que están en los municipios desarrollando una labor abnegada y desinteresada".

Por último, ha señalado que "si el señor Reyes tiene problemas, que los resuelva en los foros internos del PSOE, pero que sus cabreos no los pague con la oposición y sobre todo tapando la boca de quienes representamos a miles de jiennenses".

PUBLICIDAD