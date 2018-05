330 43

Educación convoca el proceso para el nombramiento de profesores honoríficos para el curso 2018-2019

2/05/2018 - 10:41

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha publicado en el Bocyl la Orden que convoca el procedimiento de selección de docentes jubilados para su nombramiento como profesores honoríficos colaboradores en el ámbito del sistema educativo no universitario de la Comunidad, para el curso 2018-2019.

Los destinatarios de esta convocatoria podrán participar de forma abierta o con un proyecto concreto. El plazo de presentación de solicitudes termina el 23 de mayo.

Según han señalado fuentes de la Consejería en un comunicado recogido por Europa Press, la Junta de Castilla y León considera primordial la formación permanente del profesorado para llevar a cabo la actualización y el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes en el desarrollo de su función. Asimismo, la Consejería de Educación apuesta por un modelo de formación basado en la colaboración, donde el profesorado pueda compartir experiencias y conocimientos, que redunden en beneficio de la calidad del sistema educativo.

En ese sentido, la Administración educativa autonómica quiere contar con aquellos docentes jubilados que tienen una larga y demostrada trayectoria profesional y que voluntariamente deseen seguir contribuyendo al sistema educativo a través de su participación en actuaciones relacionadas con la formación del profesorado, aportando una mejora cualitativa de nuestro modelo de formación permanente.

Con esta Orden se regula la figura del profesor honorífico colaborador, y el procedimiento para su nombramiento en el ámbito del sistema educativo no universitario de Castilla y León, cuya primera convocatoria ya se está desarrollando este curso 2017-2018, con la participación de 21 profesores.

Así, podrán participar en esta convocatoria los docentes que se hayan jubilado como funcionarios de carrera que hayan prestado servicios en centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León y no hayan cumplido la edad de 70 años antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes; que hayan pertenecido a los cuerpos docentes no universitarios durante un periodo mínimo de 25 años.

En este cómputo se incluye el tiempo que el docente haya permanecido con licencia, salvo la licencia por asuntos propios, que haya permanecido en excedencia, salvo la excedencia por interés particular, y el tiempo que haya estado en situación de interinidad; que hayan ejercido su actividad laboral en alguno de los siguientes cuerpos docentes: maestros, catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, catedráticos y profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, profesores de Artes Plásticas y Diseño y maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño; o que hayan destacado a lo largo de su vida profesional por algún reconocimiento docente, de innovación, investigación, formación permanente y/o gestión.

La actividad docente del profesor honorífico colaborador tendrá carácter excepcional, y solo podrá realizarla acompañado del profesor titular, lo que no obsta a que pueda colaborar en tareas preparatorias y complementarias a aquella actividad docente, siempre que se corresponda con el desarrollo de actuaciones de formación permanente en el propio centro o aula.

El docente jubilado solicita su nombramiento como profesor honorífico colaborador, mediante la presentación de un proyecto de colaboración elaborado por él, para desarrollarlo en un centro docente concreto. El proyecto deberá estar preferentemente relacionado con materias o programas de inclusión educativa, de innovación o investigación educativa. Además, un mismo docente jubilado podrá solicitar su participación y ser nombrado como profesor honorífico colaborador en ambas vías de colaboración.

El modelo de solicitud se encuentra disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación (www.educa.jcyl.es) y podrá presentarse de manera presencial en el registro de la Consejería de Educación, en los registros de las direcciones provinciales de Educación antes del 23 de mayo de 2018, cuando finaliza el plazo de presentación.

El nombramiento como profesor honorífico colaborador tiene vigencia para el curso 2018-2019, y previa solicitud del interesado, se podrá prorrogar durante los siguientes cursos, con un máximo de tres.

