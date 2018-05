330 43

El Fernán Gómez se convertirá en mayo en un 'gran cabaret' por medio del festiva NU-CA

2/05/2018 - 7:46

El teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa acogerá desde este jueves al 13 de mayo la primera edición del festival internacional de Nu-Cabaret que desplegará con un programa que incluye aftershows, talleres, una exposición, ocho espectáculos repartidos en 12 funciones.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, durante estos diez días se "rendirá culto" a este género con elementos clásicos pero también con otras características que romperá "roles" e incluirá a las nuevas tecnologías.

El humor y la diversión serán las claves de las actividades programadas de este festival, que en su primera edición tiene como país invitado a México.

Tanto la sala Guirau como la Jardiel Poncela albergarán en las noches del jueves al domingo ocho espectáculos en doce funciones con artistas como Roma Calderón, artífice del festival, y su estreno Apasionata (3 y 5 de mayo a las 20.30 horas), una verbena italiana "convertida en alegato al eterno enamoramiento y a la pasión como actitud vital"

El burlesque tendrá su presencia de la mano de la artista internacional La Beti (Beatriz Pindado, Ganadora del World Burlesque Games en Londres) y su maestra de ceremonias Madame Gostossa, para mostrar al gran público "el arte de vivir a través de una historia inspiradora llena de glamour, erotismo, sensualidad, elegancia e ironía (4 y 5 de mayo a las 22.45 horas) sobre la celebración del cuerpo y sus instintos más provocadores".

Desde el cuplé, De La Puríssima revisará la "iconografía sagrada de los santos" en un espectáculo musical y teatral que investiga y revisa el "culto y lo apócrifo" titulado 'Hagiografía' (sábado 4 de mayo a las 20.30 horas).

Por su parte, con una tonada glam Rodrigo Cuevas desplegará una zarzuela "bufa" titulada 'El Mundo por Montera' para mostrar "un mundo tradicional, rural, excéntrico, pero también urbano, crítico y tecnológico con una revisión folk bien humorada" (domingo 6 de mayo a las 20.30 horas).

A su vez, Cashalada Teatro propondrá 'Two ladies or not two ladies' (jueves 10 de mayo a las 20.30 horas), un espectáculo "ágil, sutil, desvergonzado, atrevido, entrañable; un cabaret que reconcilia al espectador con los sentimientos humanos a través de una interpretación carismática y brillante que funde teatro y música en los cuerpos y voces de Josep Zapater y Noèlia Pérez".

A su vez, Lady Cherry and The Ladies, que ha actuado con artistas consagrados como Kylie Minogue, Billie the Vision and the Dancers o Red House, ofrecerá un 'Nu-Concierto' (domingo 13 de mayo a las 20.30 horas) que recrea la época "dorada" del rock & roll, con una "estética pin-up y un toque de sensualidad".

Mientras, La Shica (nombre artístico de Elsa Rovayo) desplegará sus 'Pequeñas Infidelidades' (viernes 11 y sábado 12 de mayo a las 22.45 horas) con una velada que derrochará "humor inteligente sobre las miserias" por parte de una artista que aborda el flamenco y la copla con sonidos más urbanos como el hip-hop y el rap, toques de rock o funk.

Como representante de México, país invitado en esta primera edición del Festival Nu-Ca, Astrid Hadad ofrecerá un espectáculo a caballo entre la música popular mexicana y los cabarets de mediados del siglo XX, en el que la veterana actriz sorprenderá con "impresionantes vestuarios confeccionados por ella misma".

Así, 'Miscelánea cabaretera' (11 y 12 de mayo a las 20.30 horas) aborda una recopilación de su mejores montajes, con las canciones más exitosas de su carrera como 'Lámpara sin luz', 'La Tequilera', 'Babalú', 'La Malinche' y 'Tierra misteriosa'. Abordará el género de las rancheras a ritmo de rock & roll, flamenco, fado, mambo o jazz dentro de un género creado por ella misma: el "heavy nopal".

EXPOSICIÓN DE LA OBRA DE FRAN GONARI: DIOSXR, TEATRERXS, CABARETERXS

Además, el NU-CA también mostrará en el vestíbulo del Fernán Gómez la obra del diseñador, figurinista y pintor Fran de Gonari que riden homenaje a Jean Cocteau, Oscar Wilde, David Bowie y Julieta Serrano, entre otros.

La exposición se completa con figurines como los de la ópera de cámara Orlando y otros diseños creados para diversas producciones de publicidad, cabaret o teatro, así como bustos y maniquíes escultura.

