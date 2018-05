330 43

Sindicatos reivindican en el 1 de mayo que es "tiempo de ganar" igualdad, mayores salarios y pensiones dignas

1/05/2018 - 14:27

La manifestación convocada por los sindicatos UGT y CCOO con motivo del 1 de mayo ha reclamado en el centro de València, bajo el lema 'Temps de guanyar' (tiempo de ganar), "igualdad, un mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas", un mensaje que ha compartido protagonismo con las reivindicaciones feministas en rechazo a la condena de 'La Manada'.

Al ritmo de dolçaina i tabal, las organizaciones sindicales han partido de la plaza de San Agustín de València con pancartas en las que han hecho eco de la consigna elegida para este Día Internacional del Trabajo, 'Temps de guanyar', u otros mensajes como 'Exigim #FinançamentJust', 'Con el PP perdemos poder adquisitivo en las pensiones' o 'Tractacts comercials + coves fiscals= paradís muntinacionals'. Además, han acompañado estas pancartas con letreros que recuperaban los lemas en repulsa a la condena de 'La Manada': 'No es no', 'Nosotras somos 'La Manada'' y 'Yo sí te creo'.

La movilización ha contado con la participación de los secretarios generales de ambos sindicatos, Ismael Sáez (UGT PV), y Arturo León (CCOO PV); el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta, Mónica Oltra; consellers como el de Hacienda, Vicent Soler, o la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón; o el secretario general de Podem, Antonio Estañ, o el síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, entre otros.

Los participantes han coreado frases como "reforma laboral, terrorismo empresarial", "que visca la lluita obrera" (que viva la lucha obrera), "no es una crisis, es una estafa" o "Mariano, escucha, el pueblo está en la lucha", como también "no es abuso, es violación" o "con o sin ropa, mi cuerpo no se toca".

Entre banderas de CCOO y UGT, algunas de color morado, los manifestantes también han defendido en sus pancartas reivindicaciones más concretas de determinados sectores, como el de las llamadas 'kellys'; el del servicio portal, que ha reclamado "convenio digno"; o los trabajadores de comercios, con el mensaje '!NO! A la apertura del comercio en domingos y festivos'.

