330 43

Errejón pide "reequilibrar la balanza" y apoyar "a los que más esfuerzos han hecho durante la crisis"

1/05/2018 - 14:11

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos y precandidato del partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha pedido este martes "reequilibrar la balanza" y apoyar "a los que más esfuerzos han hecho durante la crisis".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Durante los años de la crisis, los que han hecho más esfuerzos han sido los trabajadores y ahora toca equilibrar la balanza. Ahora toca repartir en pensiones, cerrar la escandalosa brecha laboral de más de un 34 por ciento que tenemos en España, toca combatir la pobreza de los que aún trabajando no pueden llegar a fin de mes", ha dicho.

Para el también diputado nacional, en España se está produciendo un reverdecimiento de la movilización social, ya que "cada vez más colectivos salen a la calle a decir que las desigualdades que se han construido durante la crisis tienen que ser revertidas".

"Toca reequilibrar la balanza. Y lo hace el movimiento feminista, el sindical. Ahí no hay competición, hay colaboración. Hace falta una gran movilización y activación de toda la sociedad española para que las heridas de la crisis las cerremos ahora. No habrá recuperación si el crecimiento no llega a las familias trabajadoras y más humildes", ha añadido.

Respecto a la subida de las pensiones, Errejón ha señalado que nunca hubiera ocurrido de no haberse manifestado los pensionistas. "Es, por tanto, una demostración de que movilizarse sirve y que claro que había dinero. De hecho, se ha podido. Pero no se puede reducir a una concesión de un año porque el Gobierno necesita aprobar los presupuestos. Hay que blindarlo por ley, como dicta el pacto de Toledo y la Constitución. No puede ser el regalo de un año, hay que meterlo en la Ley para que esté garantizado todos los años tienen que subir al menos lo mismo que suben los precios", ha esgrimido.

El congresista considera que no hacen falta impuestos nuevos para pagar la subida de las pensiones, sino que a su juicio quienes más tienen son los que deben pagar en España. "Y para eso no se pueden recortar presupuestos en lucha contra el fraude porque cada euro que invertimos en ello recuperamos 10. Lo que hace falta que los de arriba paguen impuestos", ha finalizado.

PUBLICIDAD