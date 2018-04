330 43

Cantabria reclama partidas en los PGE para la conexión de La Pasiega con el Puerto y el tren Santander-Bilbao

30/04/2018 - 20:07

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con los votos a favor de los partidos que sustentan al Gobierno regional (PRC y PSOE) y el diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio una iniciativa de los regionalistas para que los diputados que representan a la Comunidad en el Congreso presenten enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los proyectos de La Pasiega y el tren Santander-Bilbao.

SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)

En concreto, la proposición no de ley, --que ha rechazado el PP y ante la que se han abstenido Podemos y Cs--, pide asignaciones presupuestarias "suficientes" para realizar estudios y proyectos para la conexión ferroviaria entre el puerto de Santander y el llano de La Pasiega, en Piélagos, donde el bipartito prevé crear un centro logístico referente en el Norte de España, con una superficie de más de 2 millones de metros cuadrados, que sirva de ampliación a las instalaciones portuarias y para ir así "liquidando la idea" de acometer futuros rellenos en la Bahía de Santander.

Y también para la comunicación ferroviaria de la capital cántabra con Bilbao en menos de 50 minutos, con ancho de vías y diseños de trazado que soporten la alta velocidad y sean compatibles con su uso para transporte de mercancías, ya que esta línea es "vital" además para la conexión ferroviaria con el Este de la Península.

INICIATIVA BLANCA, SIN PLAZOS NI CIFRAS

La PNL ha sido defendida por el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, quien ha asegurado que se trata de una iniciativa "blanca", que no contempla "plazos ni cifras", y que ha dirigido "especialmente" a Ciudadanos, por haber apoyado los PGE del Gobierno de Mariano Rajoy, para que el partido naranja -y su representante en la Cámara Baja por la región, Félix Álvarez- aclare si están "a favor o en contra de Cantabria".

Sin embargo, el diputado autonómico de la formación, Rubén Gómez, se ha abstenido, al considerar que por ahora en torno a La Pasiega hay "grandes palabras" pero "ni un papel", pese a parecer "el proyecto del siglo", y presentarse asimismo como uno de los dos "faraónicos" del bipartito para la presente Legislatura, junto a la explotación de la antigua mina de Reocín, pese a que ambos tienen "garantía ninguna", ha dicho.

En cuanto a las cuentas estatales, el portavoz naranja en la Cámara cántabra ha destacado las mejoras introducidas gracias a su partido en Madrid, entre las que ha citado el aumento del permiso de paternidad hasta cinco semanas, medidas contra el abandono escolar temprano o un complemento salarial para los jóvenes.

Podemos también se ha abstenido al considerar, en palabras de su diputado José Ramón Blanco, que la PNL no es más que "una bonita escenificación", toda vez que el plazo para presentar enmiendas parciales a los PGE ya concluyó el pasado jueves, 26 de abril, a las 20 horas, ha recordado. Sería así "técnicamente imposible" cumplir la resolución, con la que "se pide algo imposible".

Por tanto, este grupo no ha querido participar del "circo" que supone instar a hacer algo que no se puede, y que conllevaría un "ridículo terrible", y ha justificado su abstención por las peticiones para el tren Santander-Bilbao, que también reclama Podemos, junto a mejoras para las líneas de cercanías.

Desde el PP, el diputado Iñigo Fernández ha vuelto a destacar las inversiones de los PGE en Cantabria, que crecen un 36%, el segundo mayor incremento autonómico, mientras que en el ámbito de Fomento -Ministerio que dirige Iñigo de la Serna, exalcalde de Santander- la región lidera la inversión per cápita, con 405 euros.

Cree este parlamentario que el discurso del PRC y su líder y presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, "se cae", y les ha acusado de, después de mostrar su rechazo a los PGE, presentar una "catarata de mociones" para tratar de "agarrarse a un clavo ardiendo" criticando asuntos concretos.

"Que el Gobierno (de Cantabria) haga su trabajo", ha pedido Fernández, que ha recordado que en La Pasiega todavía "no hay proyecto", ni de obra, ni de conexión ferroviaria o estudios del coste de las expropiaciones, etc. Además, el Ejecutivo no ha remitido a Adif y Fomento la documentación requerida para colaborar en esta actuación.

Desde los grupos que sustentan al Gobierno regional, el portavoz socialista, Víctor Casal, ha considerado que aunque la propuesta sea "extemporánea", "nunca está de más" que Cantabria traslade al Congreso lo que "necesita" la región. En este punto, ha considerado que el hecho de que De la Serna está al frente de Fomento no "favorece" a esta Comunidad "ni de lejos", debido a que "el personalismo rige su forma de actuar", y "poco o nada se puede esperar" de él.

Ha cerrado el turno de intervenciones Hernando, quien ha lamentado el "papelón" que a su juicio está haciendo Cs, facilitando la aprobación de los PGE pero sin votar a favor de estas mejoras concretas para Cantabria. Y ha aprovechado para aclarar que el PRC presentó la PNL de forma previa, para que los grupos con representación en el Congreso tuvieran conocimiento de la misma y presentaran enmiendas, porque "el Senado no sirve para nada", ha opinado el regionalista para concluir.

