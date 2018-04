330 43

El alcalde de Mieres no participará en reuniones del Área Metropolitana mientras no se resuelva el Grado en Deportes

30/04/2018 - 17:33

El alcalde de Mieres, Áníbal Vazquez, ha advertido este lunes de que no participará en ninguna reunión del Área Metropolitana Central mientras no se resuelva el Grado en Deportes.

OVIEDO, 30 (EUROPA PRESS)

Vázquez ha recordado que la decisión de instalar en Mieres un Campus se había acordado "no sólo como un espacio de saber, sino como un elemento clave para la transformación de lo que habían sido las comarcas mineras hacia un nuevo modelo productivo". "Y 17 años después, tenemos un Campus con la mitad de estudiantes y la deriva que lleva esto, si alguien no lo remedia, va a ser que con el tiempo cierre solo. No va a hacer falta que nadie vaya a apagar la luz", alerta.

El regidor mierense ha apuntado, igualmente, su respeto a la autonomía universitaria pero insiste en que "también había un compromiso con el campus que está por cumplir". "Guste o no guste, la Universidad de Oviedo tiene tres campus", ha incidido.

El coordinador general de IU Asturias, Ramón Argüelles, y el portavoz de la formación en la Junta General del Principado, se reunieron con Vázquez y los portavoces de los distintos partidos en la corporación municipal para mostrar el respaldo de Izquierda Unida a que Mieres sea la sede de la nueva titulación de la Universidad de Oviedo.

Se trata, a juicio de Llamazares, de una cuestión de "justicia" y también por cuestiones operativas, toda vez que en el Campus de Mires hay una inversión realizada que "tiene que ser rentabilizada" por razones de "política territorial".

Según el portavoz de IU en la Junta General, Gobierno del Principado está provocando "una situación enrarecida por la ausencia de criterio". La definición del Ejecutivo de Javier Fernández, añadió el diputado, tiene que servir para "no dar un paso atrás en relación al Área Metropolitana Central".

PUBLICIDAD