Caballero asegura que hay un "clamor" para declarar "non grato" a Feijóo y la oposición lo ve "una solemne tontería"

30/04/2018 - 14:00

El alcalde insiste en denunciar la "ley singular" impulsada por la Xunta "para que Vigo pague el bus a todo el mundo"

VIGO, 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado este lunes que existe "un clamor" en la ciudad para que se declare persona "non grata" al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por el "hartazgo" que siente ante las medidas del mandatario autonómico en contra de la ciudad y que han culminado con "una ley singular para que Vigo le pague el bus a todo el mundo".

Así lo ha manifestado el regidor en una rueda de prensa en la que, no obstante, no ha concretado si, ante ese "clamor" y la "enorme cantidad de peticiones" de los vigueses, tramitará esa declaración para que sea llevada a pleno.

"Eso depende del alcalde, y mis decisiones las tomo yo", ha aseverado, y ha recordado que, ya en 2013 y por iniciativa suya, el pleno declaró persona "non grata" al entonces comisario europeo Joaquín Almunia por su actitud ante la crisis del tax lease, que afectó de forma grave a la industria naval viguesa.

Abel Caballero ha insistido en que la ley 2/2017 impide aplicar el criterio de empadronamiento para dar bonos sociales de transporte (a parados, pensionistas, discapacitados, etc.), pero dicha norma "solo se aplica en Vigo", ya que el resto de ciudades gallegas sí tienen esa exigencia y no se ha denunciado.

"Y sale este mercenario político, este mentiroso patológico, al que le pagan por mentir, negando la ley, a ver si cuela", ha proclamado el alcalde, en alusión al delegado de la Xunta, Ignacio López-Chaves. "Dice que la ley es para todos, pero solo se aplica en Vigo", ha añadido.

El regidor olívico ha criticado, además, que el PP de la ciudad "defiende entusiasta" la posición de la Xunta, y "por eso la gente está indignada y pide declarar persona 'non grata' a Feijóo".

DEMAGOGIA

Por su parte, el concejal del PP Miguel Fidalgo ante las críticas de Caballero a Feijóo, ha recordado que el alcalde de Vigo se presentó a las elecciones autonómicas en 1997 y cosechó "el peor resultado" de la historia de los socialista gallegos, mientras que el actual presidente de la Xunta lleva "tres mayorías absolutas, y con el apoyo de los vigueses".

"Lo que no hace Feijóo es demagogia, no va dando caramelos en la Cabalgata de Reyes ni toca el bombo", ha añadido Fidalgo, quien ha insistido en que "ninguna ciudad de Galicia exige estar empadronado para dar bono bus ordinario".

"Lo que le pasa a Caballero es que está acelerado porque los sondeos no le son propicios y Vigo no le va a volver a dar mayoría absoluta. No sé qué encuestas tiene él, igual la que tiene la hizo la cuñada de Carmela Silva, que es la que hace las encuestas", ha ironizado.

Fidalgo ha vuelto a exigir que se realice una "auditoría" de las cuentas de la concesionaria del bus, Vitrasa, y ha recordado que, en 2015, con medio millón de tarjetas verdes, el Ayuntamiento pagaba a Vitrasa 11,5 millones; mientras que, con la nueva PassVigo solo para empadronados (unas 120.000 tarjetas, según sus cálculos), el coste es de 13 millones. "¿A dónde va el dinero?", ha cuestionado.

"SOLEMNE TONTERÍA"

Mientras, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, cuestionado sobre ese supuesto "clamor" para declarar persona "non grata" a Feijóo, ha afirmado que es una "solemne tontería" plantear si quiera ese tipo de iniciativas en un pleno municipal.

Según ha indicado, lo que el gobierno municipal debe hacer es exigir a la Xunta que se cumpla con el espíritu del convenio del transporte metropolitano, y se reclame a la administración autonómica que asuma el coste del 80 por ciento de los billetes de bus.

Así, ha criticado que se utilice el pleno de la Corporación para "el juego de machos alfa entre Feijóo y Caballero", en lugar de dar ideas y exigir soluciones.

