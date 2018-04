330 43

Pericay no ve a José Ramón Bauzà en Ciudadanos porque "su tiempo ha pasado"

30/04/2018 - 11:30

El portavoz de Cs en el Parlament balear, Xavier Pericay, ha manifestado este lunes que el partido está "abierto a la incorporación de personas que puedan enriquecer el proyecto de Cs", pero que no ve al ex presidente del Govern, José Ramón Bauzà (PP), en Ciudadanos porque "su tiempo ha pasado".

PALMA DE MALLORCA, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Pericay este lunes en respuesta a preguntas de los medios durante una rueda de prensa. Preguntado por una hipotética integración del ex político socialista Joan Mesquida, Pericay ha dicho que no ha habido "ningún contacto" aunque "puede haberlo" con él o con otras personas. Con todo, ha matizado que "no cualquier persona que quiera sumarse al proyecto de Cs necesariamente va a ser bienvenida".

((Habrá ampliación))

PUBLICIDAD