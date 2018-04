330 43

El PP pregunta a Podem si "se conforma" con las explicaciones sobre la financiación del Bloc y PSPV en 2007 y 2008

29/04/2018 - 14:29

El presidente del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Jorge Bellver, ha preguntado a Podemos si "se conforma" con las explicaciones del Bloc (uno de los tres partidos integrados en Compromís) y del PSPV -sus socios del Botànic- tras "reconocer estos irregularidades contables en las elecciones de 2007 y 2008".

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Bellver ha afirmado mediante un comunicado que Podemos "deberá decir si se sienten satisfechos de las insuficientes explicaciones dadas por PSPV y Bloc-Compromís sobre su presunta financiación irregular en las elecciones de 2007 y 2008 y si les van a pedir algún tipo de responsabilidad política".

"Más de un mes después de desvelarse los hechos que están en los juzgados han dado a conocer sus informes internos donde ellos mismos reconocen con eufemismos ridículos su financiación irregular hablando de deficiencias contables y donaciones incorrectas", ha considerado el diputado.

El 'popular' ha considerado que las explicaciones dadas por los dos partidos "no son claras" y, "lejos de despejar dudas, arrojan más oscuridad todavía". "No existe ninguna transparencia de la que tanto alardean, solo excusas vagas intentando despejar la atención sobre unos hechos que vienen a reconocer. En ambos casos apuntan irregularidades y que su contabilidad es turbia porque les faltan facturas de actos contratados entre 2007 y 2008 que no se sabe quien los pagó", ha agregado.

Bellver ha indicado a Podemos que "en el PSPV y en el Bloc-Compromís siguen los mismos que estaban entonces y que iban en listas en esas elecciones: Puig, Oltra y Morera". "Los tres saben mucho y callan todo intentando desviar la atención sobre el caso a base atacar al PP. Pero ya no cuela a estas alturas. No todo vale. Son ellos quienes tiene que, una vez reconocidas donaciones sin facturas y apuntes contables falsos, adoptar responsabilidades políticas", ha agregado.

Así, el dirigente 'popular' ha pedido a Podemos que "se pronuncie claramente porque da la sensación de que sus socios de gobierno les engañan y toman el pelo". "Lo saben y no pueden mirar hacia otro lado guardando un silencio cómplice. Ahora está en manos de Podemos ser consecuente y forzar a sus socios a adoptar las responsabilidades políticas correspondientes y que tanto exigen a los demás", ha agregado.

