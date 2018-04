330 43

Pilar Eyre novela la tortuosa relación de amor entre Alfonso XIII y Carmen Ruiz Moragas

29/04/2018 - 11:05

La periodista y escritora Pilar Eyre ha presentado su obra 'Carmen, la rebelde', ambientada en los años veinte y que narra la tortuosa relación de amor entre Alfonso XIII y Carmen Ruiz Moragas, en una repleta carpa de autores de la Feria del Libro de Cáceres.

CÁCERES, 29 (EUROPA PRESS)

La historia cuenta cuando Alfonso XIII, rey de España, se fija en la actriz Carmen Ruiz Moragas y comienza una historia turbulenta, intensa y peligrosa, como el desdichado tiempo histórico que le tocó vivir. La protagonista, que había tenido una vida azarosa y un matrimonio trágico con un famoso torero, se niega a renunciar a su profesión, a su independencia y a su libertad, pese a que el rey estuvo a punto de convertirla en reina.

Se trata de una biografía novelada de Carmen Ruiz Moragas, "la amante favorita del rey Alfonso XIII", escrita en primera persona y que nos ofrece "un retrato del regio perjuro que se ajusta mucho a la realidad", ha explicado Pilar Eyre durante la presentación de la misma este pasado sábado.

La razón principal por la que Eyre se centró en Carmen Ruiz Moragas se debe a que este personaje solía aparecer en gran parte de sus novelas. Al darse cuenta de esta presencia, la escritora decidió indagar sobre su figura y fue entonces cuando comprendió que existió un romance "muy famoso" en esta época.

"Me di cuenta que tenía una vida extraordinaria y que se había escrito muy poco sobre ella, se había tergiversado su historia personal y no entendí porque nadie había sacado partido de un personaje tan extraordinario", ha explicado Eyre. Así, la periodista ha rescatado la historia de la que fue la amante de Alfonso XIII, "muy poco conocida, pero crucial en la historia de España".

"RECONSTRUIR CON MUCHA VEROSIMILITUD LOS AVATARES DE ESTA PAREJA"

En este sentido, Eyre ha subrayado que la figura de Carmen Ruiz Moragas era "incómoda" para todos, "lo era para los republicanos y para los monárquicos". "Sin embargo, además de ser incómoda, Carmen también era una mujer feminista, muy moderna y precursora de muchas cosas que hoy hacemos las mujeres gracias a ella".

Para dar vida a Carmen Ruiz Moragas, la escritora comenzó su proceso de creación con un arduo trabajo de documentación. "Tras documentarme sobre la época histórica que acontece en este libro, empecé a darle sentido a mi imaginación y a plasmarlo sobre el papel", ha apostillado.

Sobre ese trabajo, Eyre ha manifestado que intenta "ser lo más fiel a la historia, a no tergiversar ningún hecho histórico". Como resultado, "creo que he podido darle un valor a un personaje como Carmen que no ha tenido el peso que se merece en la historia", indica la institución ferial de Cáceres en una nota de prensa.

"Cruzando datos, he podido reconstruir con mucha verosimilitud los avatares de esta pareja", ha subrayado Eyre. "Fue una mujer libre y fuerte. Salió adelante tras un matrimonio en el que fue maltratada. Renunció a un trono por su profesión. Tenía un gran amor que era el teatro, un ambiente que he intentando retratar".

Con este libro, "los lectores podrán reír y llorar, mientras que muchas mujeres se podrán identificar con aquello que hacía Carmen". Ha asegurado que es escritora porque "no sabe hacer otra cosa" y que se encuentra trabajando en su próximo libro. "Trata sobre una saga familiar andaluza y catalana", ha adelantado.

MÁS AUTORES

Durante la jornada de este sábado también se ha presentado el libro de Pilar Sánchez titulado 'Mujeres errantes', una novela en la que esta escritora homenajea a las mujeres que emigraron a Suiza para trabajar.

Así, esta autora asturiana se ha adentrado de lleno en la vida de Greta, una escritora que sorprendida por la inesperada enfermedad de su madre decide volver a casa para estar cerca de su progenitora hasta el fatal desenlace.

Asimismo, se han presentado las obras de Francisco Rodríguez y Diego González, ambas pertenecientes a la editorial De la Luna Libros. El primero con 'Los zapatos de Knut Hamsun', un libro en el que el autor ha recopilado veintitrés cuentos, algunos de ellos muy breves, que suponen un muestrario de los caminos por los que discurre el cuento moderno.

Los cuentos son de diversa extensión y de temática variada. Entre los temas que este escritor y corrector de manuscritos ha incluido en esta colección destacan los humorísticos, los filosóficos, los surrealistas o los mitológicos, entre otros.

Diego González, por su parte, ha aprovechado la ocasión para presentar 'Cosas que no están', un thriller psicológico "que no encaja del todo en este género", ha resaltado su autor.

'Cosas que no están' es la historia del secuestro de una pareja de chicas que sucede en México en un relato en el que se mezclan las ausencias y las necesidades de unos personajes que están destinados a encontrarse para liberarse de su pasado.

PUBLICIDAD