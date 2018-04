330 43

O BNG pedirá no Parlamento a reprobación dos xuíces da sentenza de 'La Manada'

28/04/2018 - 15:01

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, avanza que se reclamará que os maxistrados que emitan sentenzas machistas sexan apartados da carreira xudicial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

O Bloque Nacionalista Galego pedirá no Parlamento galego a reprobación dos xuíces da sentenza de 'La Manada' ao entender que se trata dun caso de "machismo xudicial" e reclamará que os maxistrados que emitan sentenzas machistas sexan apartados da carreira xudicial.

Así o avanzou a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, no transcurso das xornadas de traballo organizadas pola formación en Pontevedra, baixo o título 'Retos desde Galicia para avanzar en feminismo".

Pontón proclamou no acto o orgullo de vivir nun país que sae á rúa para deixar claro que as mulleres non calarán ante sentenzas que "destilan o máis rancio machismo xudicial" e alentan a "impunidade" de violadores, deixando "indefensas ás vítimas.

Pero ante o fallo xudicial do caso de 'La Manada', avanza que os nacionalistas rexistrarán no Parlamento iniciativas para "reprobar a estes xuíces machistas" e "reclamar que as agresións sexuais sexan xulgadas como casos de violencia de xénero".

Ademais, o BNG promoverá con estas iniciativas "os cambios que sexan necesarios para que os xuíces que emiten sentenzas machistas, --porque esta non é a primeira nin é a única-- teñan que ser apartados da carreira xudicial".

"A SENTENZA É UN CASO MÁIS DE MACHISMO XUDICIAL"

A dirixente do BNG argumentou que a sentenza de 'La Manada' "non é un problema puntual ou individual, senón un caso máis de machismo xudicial", que afecta a "todas" as mulleres, e pola que non se vai permitir que "nin a Manada, nin os xuíces que amparan a súa violación se saian coa súa". "Xustiza é a que trata con dignidade ás mulleres", proclamou.

Pontón tamén quixo enviar unha mensaxe de alento e solidariedade á moza que denunciou os feitos ocorridos en Pamplona: "Nós si que te cremos, a ti e a todas as vítimas das agresións sexuais".

Para a portavoz do BNG "non valen as equidistancias" nin as "cortinas de fume" en forma de debates sobre o código penal, xa que "se cambie o que se teña que cambiar, é evidente que coa actual lexislación este cinco machotes poderían ter sido condenados por violación cando menos aos 22 anos de pena que solicitaba a Fiscalía".

Precisamente, á marxe dos cambios lexislativos que sexan necesarios, Pontón estima que "non se pode tolerar que as mulleres" sexan tratadas "como cidadáns de segunda" porque "xa está ben de soportar tanta discriminación".

Para loitar contra esta discriminación e contra un poder xudicial que se sitúa "ao servizo do machismo, do patriarcado e de manter o status quo", Pontón ve imprescindible "fortalecer o feminismo organizado en Galicia e un feminismo forte no ámbito político".

A líder do BNG resalta así que a formación nacionalista está disposta a "situar ao feminismo no centro do debate, tendo en conta as particularidades dun país que non ten poder político real" e que debería evitar o "feminismo de corte e pega" que non atende á realidade galega, pero "non para afastarse senón para ampliar as zonas de contacto" e avanzar en combater a desigualdade.

Pontón sostén que "se hoxe no Estado se puxera cara á desigualdade sería a dunha muller galega pensionista, síntoma de que a dependencia política" de Galicia "fai necesarias propostas específicas sen caer nun feminismo de curta e pega".

O "feminismo" sitúase, engadiu, "na base fundacional" do BNG, segundo engade Pontón, aludindo a que esta forza política en 1996 impulsou desde o Congreso a despenalización do aborto e, coa súa presenza no Goberno da Xunta, fixo posible en 2007 a Lei de violencia de xénero "máis avanzada de todo o Estado".

A xornada 'Retos desde Galicia para avanzar en feminismo' celebrouse no contexto da mobilización masiva do 8M e da onda de indignación social contra distintas sentenzas xudiciais, coordinada pola responsable de Acción Feminista, Noa Presas.

Contou con tres grupos de traballo e de debate, sobre accións e mobilizacións, participación e implicación no feminismo e Conciliación, a cargo de Carme Fouces, Sabela Bará, Rebeca Cambeiro, Concha de la Fuente, Elvira Lombao e Ana Gundín.

