El BNG pedirá en el Parlamento la reprobación de los jueces de la sentencia de 'La Manada'

28/04/2018 - 14:53

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, avanza que se reclamará que los magistrados que emitan sentencias machistas tengan que ser apartados de la carrera judicial

El Bloque Nacionalista Galego pedirá en el Parlamento gallego la reprobación de los jueces de la sentencia de 'La Manada' al entender que se trata de un caso de "machismo judicial" y reclamará que los magistrados que emitan sentencias machistas sean apartados de la carrera judicial.

Así lo ha avanzado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el transcurso de las jornadas de trabajo organizadas por la formación en Pontevedra, bajo el título 'Retos desde Galicia para avanzar en feminismo".

Pontón ha proclamado en el acto el orgullo de vivir en un país que sale a la calle para dejar claro que las mujeres no se callarán ante sentencias que "destilan el más rancio machismo judicial" y alientan la "impunidad" de violadores, dejando "indefensas a las víctimas.

Pero ante el fallo judicial del caso de 'La Manada', avanza que los nacionalistas registrarán en el Parlamento iniciativas para "reprobar a estos jueces machistas" y "reclamar que las agresiones sexuales sean juzgadas como casos de violencia de género".

Además, el BNG promoverá con estas iniciativas "los cambios que sean necesarios para que los jueces que emiten sentencias machistas, --porque esta no es la primera ni es la única-- tengan que ser apartados de la carrera judicial".

"LA SENTENCIA ES UN CASO MÁS DE MACHISMO JUDICIAL"

La dirigente del BNG ha argumentado que la sentencia de 'La Manada' "no es un problema puntual o individual, sino un caso más de machismo judicial", que afecta a "todas" las mujeres, y por la que no se va a permitir que "ni la manada, ni los jueces que amparan su violación se salgan con la suya". "Justicia es la que trata con dignidad a las mujeres", ha proclamado.

Pontón también ha querido enviar un mensaje de aliento y solidaridad a la joven que denunció los hechos ocurridos en Pamplona: "Nosotros sí que te creemos, a ti y a todas las víctimas de las agresiones sexuales".

Para la portavoz del BNG "no valen las equidistancias" ni las "cortinas de humo" en forma de debates sobre el código penal, ya que "se cambie lo que se tenga que cambiar, es evidente que con la actual legislación estos cinco machotes podrían haber sido condenados por violación cuando menos a los 22 años de pena que solicitaba la Fiscalía".

Precisamente, al margen de los cambios legislativos que sean necesarios, Pontón estima que "no se puede tolerar que las mujeres" sean tratadas "como ciudadanos de segunda" porque "ya está bien de soportar tanta discriminación".

Para luchar contra esta discriminación y contra un poder judicial que se sitúa "al servicio del machismo, del patriarcado y de mantener el status quo", Pontón ve imprescindible "fortalecer el feminismo organizado en Galicia y un feminismo fuerte en el ámbito político".

La líder del BNG resalta así que la formación nacionalista está dispuesta a "situar al feminismo en el centro del debate, teniendo en cuenta las particularidades de un país que no tiene poder político real" y que debería evitar el "feminismo de corte y pega" que no atiende a la realidad gallega, pero "no para alejarse sino para ampliar las zonas de contacto" y avanzar en combatir la desigualdad.

Pontón sostiene que "si hoy en el Estado se pusiera cara a la desigualdad sería la de una mujer gallega pensionista, síntoma de que la dependencia política" de Galicia "hace necesarias propuestas específicas sin caer en un feminismo de corta y pega".

El "feminismo" se sitúa, ha añadido, en "la base fundacional" del BNG, según añade Pontón, aludiendo a que esta fuerza política en 1996 impulsó desde el Congreso la despenalización del aborto y, con su presencia en el Gobierno de la Xunta, hizo posible en 2007 la Ley de violencia de género "más avanzada de todo el Estado".

La jornada 'Retos desde Galicia para avanzar en feminismo' se ha celebrado en el contexto de la movilización masiva del 8M y de la ola de indignación social contra distintas sentencias judiciales, coordinada por la responsable de Acción Feminista, Noa Presas.

Ha contado con tres grupos de trabajo y de debate, sobre acciones y movilizaciones, participación e implicación en el feminismo y Conciliación, a cargo de Carme Fouces, Sabela Bará, Rebeca Cambeiro, Concha de la Fuente, Elvira Lombao y Ana Gundín.

