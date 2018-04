330 43

El pleno aprueba la moción de IU para el "control" de los pisos turísticos y rechaza la de la República

27/04/2018 - 20:35

Se rechaza no obstante "limitar los establecimientos hoteleros tradicionales"

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado casi en su totalidad una moción de IU con una batería de medidas para aumentar "el control" sobre las viviendas turísticas, siendo de otro lado rechazada la propuesta de la coalición para la adhesión del Consistorio a la Red de Municipios para la III República.

En su primera moción, IU proponía una serie de medidas ante la proliferación de pisos turísticos y sus "negativas consecuencias", avisando el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, de que la "turistificación" está ocasionando "un preocupante aumento en los precios de los alquileres y generando problemas de convivencia en muchas comunidades de vecinos". "No se trata de criminalizar esta actividad, sino de empezar a ponerle coto y aumentar el control municipal y ciudadano", precisaban desde la federación de izquierdas, avisando de que un informe oficial recogía la existencia de 1.495 viviendas con fines turísticos registradas en Sevilla, frente a las 9.179 "no registradas".

Dado el caso, la moción apostaba por diez puntos que incluían promover una "campaña de colaboración ciudadana para detectar viviendas turísticas sin licencia". En paralelo, se apostaba por una modificación de las normativas urbanísticas, para "reconocer el fenómeno de uso como vivienda turística" y actuar "limitando el inicio de nuevas actividades por superficies, plantas, perímetros, teniendo en cuenta el índice de presión turística" o "zonificando la ciudad para que se aplique diferente normativa según la zona".

Además, la moción abogaba por "límites a los establecimientos hoteleros tradicionales", es decir hoteles, hostales o albergues, "porque también juegan un papel fundamental en la gentrificación de nuestras ciudades", estudiar imposiciones fiscales específicas a las viviendas turísticas o más medios de inspección en la materia.

"PONERSE LAS PILAS"

Durante el debate plenario, todos los grupos se han posicionado contra la actividad de las viviendas turísticas sin licencia, exponiendo Julián Moreno (Participa) que después de que las viviendas turísticas no hayan tenido "prácticamente ningún control en la ciudad", es necesario "ponerse las pilas" porque en el casco histórico, "el precio de la vivienda ha subido un 25 por ciento en tres años".

Francisco Moragas, por Ciudadanos, admitía que la ciudad tiene "un problema" en la materia y ha aplaudido el trasfondo de la moción. Y aunque ha mostrado el apoyo de Cs a muchas de las medidas propuestas por IU, ha rechazado otras porque "en una economía liberal" no se debe censurar a quienes quieren promover un negocio y cuentan con todos los parabienes y autorizaciones.

En el caso del PP, la concejal Carmen Ríos ha recordado el peso del sector turístico en la socioeconomía de Sevilla, llamando a tomar medidas para no "morir de éxito". "Tenemos un problema y hay que lograr un equilibrio entre visitantes y residentes", ha dicho defendiendo al sector turístico que "cumple todos los requisitos" y llamando a "reaccionar" ante los pisos turísticos sin licencia.

Ya por parte del PSOE, el concejal de Turismo, Antonio Muñoz, ha reconocido este "problema" aunque precisando que Sevilla "no está saturada de turismo", y esgrimiendo que el Ayuntamiento ha promovido "estudios" en la materia y ha "extremado la colaboración con la Junta, que es quien tiene la competencia para inspeccionar". Así, ha defendido que aunque las medidas adoptadas no son "suficientes, el Gobierno local no ha permanecido "impasible", apostando por actuar sin "satanizar" el turismo.

Finalmente, cada uno de los diez puntos de la moción ha sido votado por separado, siendo todos aprobados salvo el punto relativo a "limitar a los establecimientos hoteleros tradicionales", toda vez que el punto relativo a las medidas urbanísticas ha contado con una enmiendas del PSOE para matizarlo.

LA REPÚBLICA

El pleno ha debatido además una moción de IU en demanda de la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Municipios por la III República, "para impulsar un proceso constituyente hacia la República, utilizando todos los mecanismos democráticos y pacíficos que prevé la Constitución", y "declarar agotado el modelo de Estado actual y hacer un llamamiento a la ciudadanía a demandar la reforma de la Constitución y la convocatoria de un referéndum" al respecto.

Al comienzo de la moción, defendida por la edil Eva Oliva, los ediles de IU han desplegado en su bancada una bandera republicana, retirada por la Policía Local después de que la presidenta del pleno, Carmen Castreño (PSOE), reclamase varias veces a IU la retirada de la enseña merced a las normas de la institución.

En esta moción, el popular Rafael Belmonte ha defendido la monarquía porque se trata de un modelo de estado que "goza de una profunda popularidad" y no "entorpece" para nada "el progreso y la libertad", mientras el socialista Juan Manuel Flores ha manifestado que el PSOE considera la república como "la forma más racional" para el modelo de estado, pero con el actual escenario se atiene a la "esperanza" de que la Corona y la democracia sean "compatibles".

La moción, finalmente, no ha sido aprobada al apoyarla IU y Participa, votar en contra el PP y Cs, y votar en contra el PSOE al primer punto y abstenerse frente al segundo.

