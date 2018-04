330 43

Meri Pita (Podemos): "Hay que volver a llenar la hucha de las pensiones"

27/04/2018 - 20:12

La diputada de Podemos en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, Meri Pita, ha asistido este viernes en Logroño a un foro sobre cómo garantizar las pensiones, organizada por la formación morada, y ha alertado de la necesidad de "volver a llenar la hucha de las pensiones". En el foro ha compartido mesa con Javier Granda, Nieves Solana e Isabel del Hoyo.

LOGROÑO, 27 (EUROPA PRESS)

Para Meri Pita, el Pacto de Toledo "es un escenario de cartón piedra que no ha cumplido su función, ya que durante las dos últimas décadas la situación de las pensiones no ha mejorado y la reivindicación social en esta materia se ha limitado a defender este derecho, pero no ha conseguido hacerlo avanzar".

La diputada ha asegurado "que garantizar las pensiones es una cuestión de voluntad política y se consigue fortaleciendo el mercado de trabajo".

También ha descartado que las pensiones supongan un gasto excesivo para los presupuestos generales, y en su opinión el principal problema es que no se están asegurando los ingresos suficientes que respalden las prestaciones: "hay que volver a llenar la hucha de las pensiones, y para ello primero debemos establecer un suelo de ingresos".

Para concluir, Meri Pita ha recordado la propuesta para garantizar un sistema público de pensiones que ha elaborado su formación y que desde Podemos contraponen frente al modelo actual.

Por su parte, Javier Granda, pensionista y activista social ha puesto como prioridad "la derogación de la reforma laboral, lo que por sí solo incidiría muy positivamente en el sostenimiento de las pensiones", para Nieves Solana, concejal de Cambia Logroño "hay que poner el énfasis en el valor que tienen que tener los cuidados, que ni cotizan ni sirven para calcular pensiones y que deberían tener una compensación económica".

Para terminar, Isabel del Hoyo, licenciada en derecho, ha señalado que los jóvenes "necesitan solucionar primero el problema de la precariedad laboral, ya que su generación va a tener auténticas dificultades para acceder a las pensiones públicas."

PUBLICIDAD