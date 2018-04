330 43

Vélez muestra disconformidad con sentencia de 'La Manada' y dice que penas "evidencia que queda mucho por hacer"

27/04/2018 - 18:55

El junta de portavoces del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a propuesta del alcalde, Antonio Moreno Ferrer, se ha reunido este viernes y ha mostrado "su disconformidad" ante la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, en la que se ha juzgado a cinco hombres del grupo conocido como 'La Manada', señalando, no obstante, que respeta y acata las decisiones judiciales, pero advirtiendo de que las penas impuestas "suponen un gravísimo precedente" que expone aún más a las mujeres y "evidencia que aún queda mucho por hacer".

"Debemos tener tolerancia cero contra toda violencia sexual y luchar todos desde cualquier ámbito de la sociedad para impedir que estos hechos se vuelvan a producir", han añadido.

Asimismo, se reitera en el comunicado que a tenor de los hechos probados en la resolución judicial, donde sólo han sido condenados por un delito de abusos sexuales siendo absueltos de un delito de agresión sexual y del delito contra la intimidad de los que habían sido acusados, muestran "nuestra más absoluta disconformidad con la sentencia".

En este punto, señalan que las penas impuestas suponen "un gravísimo precedente que expone aún más a las mujeres y que evidencia que aún queda mucho por hacer en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres, en la protección de la integridad y en la batalla contra la violencia que padecemos".

De igual manera, la junta de portavoces de Vélez-Málaga ha dicho no compartir los argumentos "que pretenden justificar legalmente que en esta acción no ha existido violencia ni intimidación hacia la víctima, así como que se absuelva a los cinco hombres de un delito de agresión sexual".

"No se puede aplicar una doble victimización y que se exija un plus de sufrimiento. A las mujeres no se les puede exigir que mueran para demostrar así que sí se resisten ante una agresión sexual", han apuntado.

Por último, desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga se solidarizan con la víctima, con sus familiares y amistades, que llevan esperando "nada menos que cinco meses para conocer este fallo". "Compartimos con una parte mayoritaria de la sociedad que ayer mismo se manifestaba en las plazas de las ciudades de todo el país, también en Vélez-Málaga, que una vez más hay que decir con claridad: basta de impunidad para los violadores", concluye esta declaración institucional, firmada por los portavoces de los grupos municipales.

