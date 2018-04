330 43

Garrido cree que es hora de revisar el Código Penal, "como reclama la ciudadanía" tras la sentencia de 'La Manada'

27/04/2018 - 13:59

El presidente en funciones, Ángel Garrido, ha señalado este viernes que "siempre tiene que respetar las resoluciones judiciales", pero cree que debido al "clamor social" tras la sentencia de 'La Manada' es hora de revisar el Código Penal, tal y como está "reclamando la ciudadanía".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Garrido en declaraciones a los periodistas antes de reunirse con el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, después de que la Audiencia de Navarra haya condenado a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a los cinco acusados de la violación grupal en los Sanfermines de 2016 a una joven madrileña.

"Soy consejero de Justicia y siempre tengo que respetar las resoluciones judiciales; las que me gustan más y las que me gustan menos. Creo que hay un clamor que hemos podido ver en la sociedad española y no hay nadie que haya quedado satisfecho con esta sentencia, seguro que es hora de revisar los tipos penales, el Código Penal que es lo que está reclamando la ciudadanía", ha señalado Garrido.

No obstante, el presidente en funciones ha indicado que los jueces "sólo pueden actuar con las herramientas" que les dan, que son las leyes. "Por tanto, si creemos que algunas sentencias no son las razonables, seguramente es cuestión también de reflexionar sobre una modificación del Código Penal", ha incidido.

