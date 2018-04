330 43

EUIB y MÉS presentan en Calvià una moción contra la sentencia a 'La Manada'

27/04/2018 - 14:00

Esquerra Oberta de Calvià (EUIB y MÉS) presentó en el pleno del jueves una declaración institucional ,aprobada por unanimidad de los miembros del Consistorio, contra la sentencia de 'La Manada' por "atentar contra los derechos básicos de las personas, contra el sentido común y por ser contraria a la igualdad y los derechos de las mujeres".

PALMA DE MALLORCA, 27 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado Esquerra Unida de Baleares (EUIB) en un comunicado, el regidor Alfonso Rodríguez exigió al fiscal que recurra la sentencia que consideró "una aberración".

Desde la formación han mostrado su desacuerdo con los argumentos "que pretenden justificar legalmente que en esta acción no ha existido violencia ni intimidación hacia la víctima, así como que se absuelva a los cinco hombres de un delito de agresión sexual, además de que uno de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra haya emitido incluso un voto particular para defender la absolución también del delito de abuso sexual".

Asimismo, han denunciado la "doble moral que vergonzosamente sigue plasmada en el Código Penal al considerar que pueden existir agresiones sexuales de hombres contra mujeres que, sin mediar consentimiento, no suponen la existencia de violencia e intimidación". "Tenemos muy claro que si no hay consentimiento hay violencia", han asegurado desde la agrupación.

Desde la formación también han denunciado la "orientación patriarcal con la que miembros de la Judicatura siguen enjuiciando los delitos contra las mujeres. No se puede aplicar una doble victimización, ni que se exija un plus de sufrimiento. A las mujeres no se les puede exigir que mueran para demostrar así que sí se resisten ante una agresión sexual", han señalado.

Por todo, la agrupación se ha solidarizado con la víctima y con sus familiares y amistades "que llevan esperando más de cinco meses para conocer este fallo de la Sala", ha aladido.

Finalmente, el partido trasladó su apoyo a las diferentes movilizaciones convocadas este jueves en todo el Estado en relación a este "lamentable caso" y para "cambiar un Código Penal que no protege de forma efectiva a las mujeres de las violaciones ni de las múltiples expresiones de violencia a las que deben enfrentarse", ha concluido.

