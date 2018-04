330 43

'El intercambiador de ropa' aterriza en La Terraza de La Casa Encendida para renovar el armario de forma sostenible

27/04/2018 - 12:13

La Terraza de La Casa Encendida acogerá el próximo 6 de mayo 'El Intercambiador de Ropa', una propuesta para renovar el armario de forma sostenible y aprender trucos para alargar el ciclo de vida de las prendas.

La iniciativa de La Casa Encendida parte de la premisa de que la moda se ha convertido en un círculo vicioso de producción sin límites que acaba por perjudicar al planeta. Y es que el textil se ha convertido en uno de los residuos que más aumenta en los últimos años, explica un comunicado de la institución.

Para el intercambio, cada participante podrá llevar un máximo de cinco prendas de las que se quiera desprender porque ya no le sientan bien, porque se ha cansado de ellas o porque tiene ganas de cambiar. Las prendas se cambiarán por puntos dependiendo del tipo de prenda, de manera que, por ejemplo, las camisetas recibirán un 1 punto; las faldas, 2 puntos; las chaquetas, 3 puntos, etc.

Durante este encuentro, coordinado por Altrapo Lab, además de participar en el intercambio colectivo de ropa, se podrán realizar diferentes talleres, como el de costura de batalla o el de reciclaje textil creativo, dirigido a los más pequeños, o incluso conocer consejos de cómo comprar o combinar nuestras prendas para conseguir un armario sostenible.

A las 12.00 horas tendrá lugar el 'Taller infantil de reciclaje textil creativo', dirigido a niños de 5 a 10 años, que conocerán las ventajas de reutilizar las prendas viejas y desgastadas; a las 17.30 horas, el 'Taller de costura de batalla', para aprender sencillos arreglos que pueden dejar una prenda como nueva, y a las 19 horas, la charla/taller 'Cómo conseguir un armario sostenible', es decir, cómo comprar y cómo combinar.

Las personas que quieran participar en el intercambio, y que no hayan entregado sus prendas antes del 27 de abril en la sede de Altrapo Lab, tendrán que pasar el mismo día del evento por el punto de recogida y esperar unos minutos a que les hagan una valoración y les den sus puntos correspondientes para canjear por otras.

En el mismo momento en el que las personas dejan su ropa para que entre dentro del circuito del intercambio, no se aseguran poder recuperarla, incluso si no se llevan ninguna otra prenda. Sin embargo, podrán conservar los puntos que no hayan canjeado y tener la oportunidad de volver a usarlos en un futuro intercambio de ropa.

Se podrán cambiar todo tipo de prendas a excepción de ropa interior, calzado, pijamas, ropa de hogar (toallas, sábanas), camisones, ropa infantil, complementos o accesorios como, por ejemplo, collares.

Todas las prendas tienen que estar en buen estado, sin manchas, ni agujeros, ni excesivamente desgastadas. Tendrá que estar lavada y bien presentada.

La ropa que no sea intercambiada será donada a RecuMadrid, cooperativa social, integrante de AERESS, cuya actividad principal es la recogida, recuperación y reciclaje de textil, muebles y electrodomésticos.

