El presidente de Aragón se suma a la "indignación" ciudadana por la sentencia de La Manada

27/04/2018 - 12:12

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado este viernes que entiende y comparte "absolutamente" la "indignación" expresada este jueves por miles de personas que, en Aragón y toda España, se han movilizado para protestar por la sentencia judicial por la que se condena por abuso, pero no por violación, a La manada. Ha tildado de "incalificables" algunos párrafos de la sentencia.

En declaraciones a los medios de comunicación, Javier Lambán ha dejado claro que "lo que ocurrió en aquel nefasto día de las fiestas de San Fermín fue una violación en toda regla y nadie me convencerá de lo contrario; un acto cometido por cinco energúmenos que no me merecen sino mi más absoluto desprecio".

El jefe del Ejecutivo aragonés ha continuado afirmando que "un responsable público debe ser siempre respetuoso con las sentencias y las actuaciones de los tribunales, en eso consiste el Estado de Derecho", por lo que ha dicho que es "respetuoso, como no puede ser de otra forma" con la sentencia.

Ha puntualizado que con la lectura de parte de la sentencia, sobre todo la parte emitida por uno de los jueces, "uno se indigna todavía más a partir de ver algunos párrafos que, por no incurrir en una falta de respeto a la justicia, me parecen absolutamente incalificables y es el adjetivo más suave que se me ocurre utilizar".

