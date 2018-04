330 43

La Junta espera que la reunión con el Ministerio de Fomento "avance" la resolución de la Algeciras-Bobadilla

27/04/2018 - 12:08

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado este viernes que espera que la futura reunión entre el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el Consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, se "avance" en la resolución de "una necesidad real tanto para el Campo de Gibraltar como para Andalucía" como es la conexión ferroviaria de Algeciras-Bobadilla.

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas tras un acto en Jimena de la Frontera (Cádiz), Jiménez Barrios ha señalado que respecto a la resolución de la financiación definitiva de la Algeciras-Bobadilla "se abrió una puerta importante durante la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que no es habitual que un presidente del Ejecutivo comprometa una reunión de un ministro de Fomento con un consejero del ramo para analizar las inversiones contempladas en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

En este aspecto, el vicepresidente ha indicado que "lamentablemente, se produjo una votación hace unas semanas en el Congreso en contra de los intereses de la Algeciras-Bobadilla pero hay que confiar en la palabra de Rajoy, y cabe esperar que en esa reunión pendiente pueda encontrarse ahí una satisfacción para esta necesidad real de Andalucía, cuya resolución implicaría el salto definitivo en materia económica y logística para toda la región".

De igual modo, Jiménez Barrios ha valorado que la pasada reunión de varios empresarios en la localidad gaditana de Los Barrios en apoyo al Corredor Mediterráneo "quiere decir que la sociedad civil se está moviendo y por ello Rajoy debería ser sensible a ese movimiento ciudadano ya que no es frecuente que 500 empresarios se reúnan para plantear una reivindicación a un Gobierno".

Para el vicepresidente, los 32 millones de euros proyectados en los PGE para la Algeciras-Bobadilla son "escasos" frente a los 13.500 millones del Corredor Mediterráneo y "no tiene ninguna lógica, ya que si tuviéramos ya los corredores ferroviarios desarrollados, en Andalucía, se hubiera ganado 6,2 puntos en el PIB y se hubieran creado unos 200.000 empleo".

"Esta estimación presupuestaria perjudica a Andalucía y, además, incumple el Plan de Infraestructuras Europeas que tenía contemplada la Algeciras-Bobadilla como una prioridad, al ser considerado el Puerto de Algeciras como kilómetro cero", ha abundado.

COMISIÓN PARLAMENTARIA

De otro lado, Jiménez Barrios ha valorado positivamente que la comisión parlamentaria que estudia las consecuencias sobre Brexit visite la comarca del Campo de Gibraltar para conocer los posibles efectos en la zona de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

"Me parece importante que una comisión del Parlemnto visite la comarca, ya que la nos conocemos tenemos la impresión que lo que no están y no conocen bien el Campo de Gibraltar lo confunden siempre con otra cosa", ha indicado al respecto.

Para el vicepresidente "es una oportunidad para que los máximos representantes del pueblo español en esa comisión conozcan la realidad y se encuentren con esa realidad que muchas veces contamos, que el Campo de Gibraltar es uno de los polos industriales más importantes de Andalucía y al mismo tiempo un lugar de gran desempleo, por lo que necesita que se implemente medidas y que se despejen incertidumbres como el Brexit que ha planteado una serie de dudas de los trabajadores transfronterizos y ante la dependencia que tiene la zona de Gibraltar".

"Creo que es un bonita oportunidad para que explicarles qué significa y para que esas medidas que hemos ido solicitando de espacios fiscales, plan especial de empleo y resolver definitivamente la financiación del Algeciras-Bobadilla", ha concluido.

PUBLICIDAD