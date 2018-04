330 43

Dani Carvajal, propuesto como 'Hijo Predilecto' de Leganés: "Cuando me lo han dicho me he quedado en shock"

26/04/2018 - 21:28

El jugador del Real Madrid Dani Carvajal ha sido propuesto como 'Hijo Predilecto' de Leganés, según confirmó este jueves el alcalde de la ciudad, Santiago Llorente, en la presentación de la cuarta edición del campus que apadrina el futbolista en su ciudad natal.

"Quiero aprovechar este acto para anunciar nuestra propuesta de nombrar a Dani Carvajal como 'Hijo Predilecto' de la ciudad. Estoy convencido de que el resto de concejales lo verá con buenos ojos", indicó el alcalde leganense.

Por su parte, el tres veces campeón de Europa se mostró "muy agradecido" a Leganés. "Es algo muy especial, me lo acaba de decir el alcalde y me he quedado en shock. Todo premio que reciba de mi ciudad lo recibo con los brazos abiertos. El cariño y el afecto es mutuo", indicó Carvajal.

De confirmarse el nombramiento -deberá someterse a votación al resto de grupos políticos- Carvajal recibirá el título a finales de 2018, fecha en que se celebra habitualmente la ceremonia aprovechando el día de la Constitución.

Carvajal, pregonero de las Fiestas patronales de 2013, relevaría a Victoria Pavón, presidenta del C.D. Leganés, que también fue nombrada 'Hija Predilecta' de la ciudad. En esta misma ceremonia también fue reconocido el entrenador del Lega, Asier Garitano, que fue distinguido como 'Hijo Adoptivo'.

