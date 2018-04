330 43

La alcaldesa de Avilés critica el "desconocimiento" de los jueces del caso de 'La Manada'

26/04/2018 - 20:57

La alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, ha intervenido este jueves en la concentración de protesta por la sentencia a los cinco miembros de 'La Manada', que han sido condenados a cárcel por abusos sexuales y no por delito de agresión. "No vamos a permitir que por el desconocimiento de estos jueces no se haga justicia con esta mujer", ha dicho Monteserín.

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

La edil ha participado en una movilización celebrada a lo largo de la tarde frente al consistorio en la que estuvieron más de mil personas, según el Ayuntamiento de Avilés.

"Esta vez no se ha hecho justicia", ha lamentado Monteserín, que ha insistido en que los jueces encargados de firmar la sentencia "se han equivocado" y "no saben lo que es violencia de género". En opinión de la regidora para juzgar a las víctimas de violencia hacia las mujeres "hay que tener un poco más de conocimiento de lo que es". Por último, ha dicho que si es necesario cambiar leyes para que no vuelva a ocurrir algo parecido, se dirigirán al parlamento para que se haga.

