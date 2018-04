330 43

Una marcha clama en València que 'La Manada' "no es abuso, es violación" y rechaza la justicia patriarcal

26/04/2018 - 20:53

Una multitudinaria marcha ha recorrido este jueves el centro de València para protestar contra la sentencia de la conocida como 'Manada', reivindicar que este caso "no es abuso, es una violación" y rechazar la "justicia patriarcal".

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Los manifestantes se han concentrado a las siete de la tarde frente al Ayuntamiento de València, al igual que en otras capitales españolas, tras conocer la sentencia que condena a nueve años de cárcel a los cinco miembros de 'La Manada' por un delito continuado de abuso sexual. La resolución les absuelve del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad por violación grupal en los San Fermines de 2016.

Pancartas como 'Hermana, yo sí te creo', 'No es abuso, es violación', 'No es no' o 'La Manada somos nosotras' han expresado la indignación de los participantes en la protesta contra la resolución judicial.

Junto a estas consignas, han coreado lemas como "Si tocan a una, nos tocan a todas", "La culpa es del que agrede siempre", "Tranquila, hermana, aquí está tu mamada", "No es un caso aislado, se llama patriarcado", "Ni borracha ni callada, ella no ha pedido nada" o "Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca".

La marcha ha partido de la plaza del Ayuntamiento de València hasta acabar frente a la sede de la Delegación del Gobierno, en la céntrica calle Colón, donde los manifestantes han exclamado que "esta sentencia es una vergüenza", además de insistir en gritar "basta" a la justicia patriarcal y repetir que este caso "no es abuso, es violación".

A la protesta han acudido representantes políticos como la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra; la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València y secretaria del PSPV local, Sandra Gómez, o el secretario general de Podem, Antonio Estañ, entre otros.

(((Seguirá ampliación)))

PUBLICIDAD