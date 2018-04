330 43

Diputación destinará 4,5 millones de euros a planes de Espacios Escénicos e Instalaciones Deportivas

26/04/2018 - 14:48

La Diputación de Almería ha presentado dos nuevos planes especiales de inversión, uno destinado a Espacios Escénicos y otro para Instalaciones Deportivas, con una inversión total de 4,5 millones de euros.

ALMERÍA, 26 (EUROPA PRESS)

El plan de Cultura tendrá una partida de un millón y medio de euros y se dirige a municipios de menos de 10.000 habitantes, mientras que el plan de Deportes, con una cuantía de tres millones de euros, está abierto a los 103 municipios.

El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, acompañado por los diputados de Fomento y Deportes, Óscar Liria y Ángeles Martínez, ha presentado este jueves en el Palacio Provincial los dos nuevos proyectos de inversión previstos para este año y que serán financiados "al cien por cien" con fondos propios de la institución.

Gabriel Amat ha declarado que el objetivo de estos planes, que no entran dentro del presupuesto de la Diputación Provincial para 2018, sino que lo amplían, "es dar más servicios y de más calidad a los almerienses, especialmente a los que viven en los pueblos más pequeños, que no podrían acometer actuaciones de este tipo por ellos mismos. Es algo que podemos hacer gracias a una buena gestión y a tener una Diputación saneada".

El Plan de Instalaciones Deportivas contará con una inversión de tres millones de euros y tiene como objetivo acercar el deporte a todos los municipios a través de la mejora, el acondicionamiento y la adaptación de las instalaciones deportivas de la provincia, para que "los ayuntamientos, sin tener que aportar nada, puedan ofrecer a sus vecinos unos equipamientos deportivos de calidad".

En este caso, podrán presentar sus proyectos todos los municipios de la provincia interesados y la inversión se repartirá atendiendo a una serie de criterios técnicos, en los que, entre otros, se priorizará la atención a los pueblos de menor tamaño sin infraestructuras deportivas. La Diputación de Almería aportará el coste total de las obras y asume la ejecución íntegra de las mismas. Los trabajos podrán ser de reposición y mantenimiento, o de adaptaciones y mejora de los espacios deportivos.

Con este plan, la Diputación de Almería quiere que el deporte esté presente en los 103 municipios y que sea una herramienta capaz de generar empleo y potenciar las economías locales mediante la puesta en valor de los senderos y el turismo activo. También se busca asentar a la población en las zonas rurales, apostar por el deporte minoritario y sin barreras, y fomentar hábitos de vida saludables y actividades de ocio en familia.

El presidente de la Diputación Provincial ha subrayado que el incremento "desde 2011 , el presupuesto del área de Deportes se ha triplicado, desde los 500.000 euros hasta el millón y medio de euros invertidos en 2018".

Esto ha permitido aumentar las convocatorias y la participación en las distintas pruebas y eventos deportivos que recorren la provincia y convertir a la Diputación de Almería en "una de las que más invierte en Deporte de las ocho diputaciones andaluzas".

PLAN DE ESPACIOS ESCÉNICOS

El Plan de Espacios Escénicos de la Diputación de Almería tiene una inversión de 1,5 millones de euros y se dirige a todos los municipios menores de 10.000 habitantes, ya que "son los pueblos más pequeños los que tienen más limitaciones a la hora de acometer obras de equipamiento cultural, como por ejemplo, la construcción de un nuevo espacio escénico", ha apuntado Gabriel Amat.

Este plan también está financiado íntegramente por la Diputación Provincial y los ayuntamientos beneficiarios "no tendrán que aportar ni un euro", con lo que se pretende "fomentar la cultura como uno de los principales pilares de desarrollo de los municipios, ayudándoles a contar con equipamientos culturales que contribuyan a asentar la población en las zonas de interior".

Amat también ha incidido en el incremento del presupuesto, "de un 200 por cien", del área de Cultura desde la entrada en la institución del actual equipo de gobierno, tal y como "lo demuestra el reconocimiento y el impacto que genera en la actualidad el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical)".

Además, ha apuntado que "el dinero para cultura, es para cultura y se gasta la cantidad que establece el presupuesto. Otras veces se ha puesto dinero en el área de Cultura que ha ido a parar a otros sitios".

Tanto este plan para espacios culturales, como el de equipamiento deportivo, serán llevados a pleno para su aprobación "durante la primera quincena del mes de mayo". A partir de ese momento, se publicarán en el BOP y los municipios podrán presentar sus propuestas.

RESPUESTA AL PSOE POR LAS CRÍTICAS AL PLAN DE CAMINOS

El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ha aprovechado la presentación de los dos nuevos planes de inversión de la institución para responder a las críticas vertidas por el Grupo Provincial Socialista sobre el Plan de Caminos Rurales de la Diputación.

Amat ha afirmado que "aunque algunas personas digan que se está vendiendo humo, ya me gustaría que la Junta vendiese el mismo humo que está vendiendo la Diputación con su Plan de Caminos Rurales, que contará con 10,5 millones de euros de inversión de fondos propios y llegará a los 103 municipios. El plan de la Junta sólo prevé 100.000 euros de inversión para la provincia y es claramente insuficiente".

"El incremento de los servicios para la provincia que ofrece la Diputación, no es una casualidad y no es vender humo. No nos gusta engañar y lo hemos demostrado con hechos y con verdades, siendo muy resolutivos, no como el PSOE, que ni sabe, ni quiere ni puede", ha subrayado.

Amat ha destacado que "la Diputación de Almería, ahora, es una institución saneada con capacidad para ofrecer servicios de calidad a los 103 municipios". Además, ha asegurado "que el PSOE critique el Plan de Caminos Rurales es imperdonable e irresponsable. Que lo compare con el plan de la Junta de Andalucía, que sí que es una tomadura de pelo a los almerienses".

El presidente de la Diputación ha asegurado que no quiere que le den "lecciones ninguna" porque la gestión se ha demostrado con "trabajo, esfuerzo, eficacia y respuesta a las necesidades de la provincia".

