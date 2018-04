330 43

Estudiantes de la UV se solidarizan con los profesores asociados en una jornada de huelga reivindicativa

26/04/2018 - 14:47

Estudiantes de la Universitat de València (UV) han participado este jueves en una jornada reivindicativa en la que se han sumado por un día a la huelga de los profesores asociados y se han manifestado para mostrar su "solidaridad" con este colectivo de docentes, que en huelga indefinida desde enero por una mejora de sus condiciones laborales y salariales.

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Encabezados por las pancartas de la plataforma de profesores asociados de la UV y la UPV --'PDI Associa't contra l'excel·lència de la precarietat laboral' y 'Igual treball, igual salari'--, a quienes han invitado a unirse a la manifestación, estudiantes de la UV han llevado pancartas en las que se podía leer: 'Organitza't, Fem Front per l'educació', 'Ens volen precàries, ens tindran combatives', 'Professores i estudiants, unides i endavant' o 'Educació pública i de qualitat', entre otras.

Durante el recorrido, --que ha arrancado frente a la Facultat de Geografia i Histròria de la UV i ha hecho una parada frente al Rectorado--, han coreado lemas como 'Associat precari, estudiant solidari', 'Associat expulsat, piquet al rectorat', 'Hui hi ha vaga, l'educació no es paga', 'Estudiants i professors fem front' y se han dirigido expresamente a la rectora de la UV, Mavi Mestre, al corear: "Mavi sal ya, queremos negociar".

Desde la UV, han señalado que la afección de la jornada de huelga ha sido del 0% en el campus de Burjassot, del 5% en el campus de Tarongers y del 10% en el de Blasco Ibáñez.

La protesta, ha explicado Mauro Uries, estudiante del Front Estudiantil Unificat, pretende mostrar su "solidaridad" con los profesores asociados, que según ha dico, están en "condiciones bastante precarias", con un salario de 5 euros la hora y contratos de "alta temporalidad", ya que la legislación vigente no les permite renovar por más de 3, 6 o 12 meses, "lo que comporta una sensación de inseguridad constante", ha lamentado.

En este sentido, ha denunciado que se está haciendo "mal uso" de del profesor asociado, que en teoría es un profesional del mundo laboral que viene a acercar el mundo del trabajo al mundo de los estudios. "Tendría que ser un contrato puntual para algunos casos, algunos profesionales de renombre, pero no, se está contratando a nuevos profesores sin abrir plazas y se aprovechan estos asociados para cubrir los puestos vacantes, en unas condiciones peores de las que tendrían que estar contratados", ha censurado.

Todo esto "está llevando a que se pierdan muchas clases, mucho temario y los estudiantes también estamos afectados". No obstante, "no es una cuestión victimista, la huelga no es porque estemos perdiendo clases sino porque creemos que es una situación con la que tenemos que solidarizarnos como estudiantes", ha puntualizado.

PRECARIAZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Además, ha continuado, "esto está inmerso en un proceso de precarización de la educación. Estamos sufriendo subidas de tasas, recortes en becas, masificación en las aulas y creemos que tenemos reivindicar una educación publica y de calidad, y en solidaridad con los profesores que también están en huelga y perdiendo su salario por la causa", ha sentenciado.

Por su parte, Isabel de la Cruz, docente de la Plataforma de Profesores Asociados de la UV, ha agradecido el "apoyo" de los estudiantes. "Llevamos ya 3 meses de huelga pero de momento no tenemos respuestas así que seguiremos en lucha hasta que nos de una respusta", ha avisado. "Queremos negociar ya", ha insistido, por lo que ha pedido que les hagan una nueva propuesta, después de que la última que les hizo la univesidad y que se votó no contara con el respaldo mayoritario d ela asamblea del profesorado asociado.

En este sentido, la profesora ha apuntado que la subida salarial propuesta era "muy insuficiente" y las mejoras de las condiciones laborales "no estaban claras" como tampoco el tema de la estabilidad del profesorado asociado.

En la misma línea, el profesor Ramón Aliaga, de ka plataforma de profesores asociados de la UPV, que llevan en huelga desde el pasado 16 de abril, ha reivindicado: "Basta de discriminacion salarial", aunque ha lamentado que "no parece que haya mucha fluidez en las negociaciones con la universidad".

