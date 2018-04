330 43

Tribunales.- Un abogado de acusados de 'La Manada' dice que recurrirán si no son declarados inocentes

26/04/2018 - 13:07

Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro de los cinco acusados por la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016, ha afirmado que si sus defendidos "no son declarados inocentes, lo vamos a recurrir".

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

A su llegada al Palacio de Justicia para asistir a la lectura del fallo de la sentencia, Martínez Becerra ha pedido no obstante que "en democracia todo el mundo lo que tiene que hacer es respetar a los tribunales y las sentencias, y de eso se trata". "En caso de que no se esté de acuerdo con la sentencia, se recurre y simplemente eso, pero me parece que no es necesario ni presionar al tribunal, ni presionar a las partes ni muchísimo menos insultar a los que estamos ejerciendo nuestro trabajo y nuestra función en este procedimiento", ha asegurado.

A continuación, ha manifestado que "simplemente pedimos respeto, y a partir de aquí que el tribunal decida lo que estime pertinente y en caso de que no se esté de acuerdo, la parte que no lo esté tendrá que recurrir y fundamentarlo".

Martínez Becerra ha añadido que no le cabe "la menor duda de que la única sentencia justa posible sería una sentencia absolutoria, en base no al juicio paralelo en redes sociales, sino al juicio que se celebró aquí en noviembre". "Por lo tanto, en virtud de ese juicio, mantengo que la única sentencia posible es la absolutoria", ha apuntado.

El letrado ha manifestado que no ha podido hablar hoy con sus clientes, aunque ha explicado que imagina que estarán viviendo la jornada "con la tensión lógica de esperar que haya una resolución en la que al final su vida está puesta en riesgo en este momento".

