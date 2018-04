330 43

EUIB asegura que no se disuelve y anima a sus militantes a "seguir luchando"

26/04/2018 - 13:03

Esquerra Unida de Baleares (EUIB) ha asegurado este jueves que no se disuelve y ha animado a sus militantes a "seguir luchando" para hacer del partido "un proyecto aún más sólido y combativo".

En un comunicado, EUIB ha incidido en que "es un movimiento político y social, que responde a las órdenes de su militancia y que no se puede disolver mientras no lo determinen sus militantes", algo que la dirección del partido espera "que no suceda" porque creen "firmemente en este proyecto".

El partido también ha subrayado que se enfrentarán a las elecciones "de la mejor manera posible con el fin de obtener unos buenos resultados y, de este modo, caminar desde la calle y desde las instituciones hacia un mundo social y económicamente más justo".

Por eso, se ha propuesto "seguir trabajando" para alcanzar el objetivo de "tumbar el régimen del 78" y "transformar" el país.

