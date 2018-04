330 43

Susana Díaz destaca que "el gasto no financiero en educación en Andalucía supone el 5,1% de su PIB"

26/04/2018 - 13:02

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha destacado este jueves que, según los últimos datos disponibles, el gasto no financiero en educación en Andalucía "supone el 5,1 por ciento" de su PIB, situándose así "casi 1,5 puntos por encima de la media", y es "la tercera comunidad por gasto educativo a nivel nacional" en términos de su Producto Interior Bruto.

Son algunos de los datos que ha puesto de relieve la presidenta al responder en el Pleno del Parlamento a la pregunta que en la sesión de control al Gobierno andaluz le ha formulado el coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, que ha estado centrada en la educación pública.

En concreto, Maíllo ha criticado que la presidenta haya puesto "el grito en el cielo" sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que "avala las subvenciones para centros que segregan por sexo, que en Andalucía son cinco", pero no entre "en las causas" de esta realidad, tras lo que ha apuntado que, si la Junta "hubiera construido a lo largo de estos años cinco centros en esas zonas, no tendría que haber concertado" con esas escuelas que diferencian por sexo.

En esa línea, el líder andaluz de IU ha aseverado que, en Andalucía, la educación concertada ha recibido en los últimos años más dinero en relación al que recibía en 2008, y la Junta ha llegado a "un acuerdo de concierto por el que dice que quita 825 plazas en el primer año de conciertos, pero en los cinco restantes blinda la concertada", y que va a "suponer una disminución de 4.125 puestos escolares en la pública".

Maíllo también ha alertado de que, "en equidad", Andalucía ocupa "el décimo" lugar en el ranking de comunidades autónomas, así como ha destacado que 'Save the Children' "advierte de que el 90 por ciento de los centros con perfil socioeconómico son públicos".

El representante de IU ha aseverado que "hacen falta cambios en la zonificación escolar" y "cumplir la Ley de Educación andaluza en su artículo 5.25, sobre una escolarización equilibrada entre alumnado con necesidad educativa".

LA JUNTA "PROTEGE Y BLINDA" LA EDUCACIÓN PÚBLICA

En su respuesta, Susana Díaz ha defendido que su Gobierno "protege y blinda" la educación pública, y aunque está "en contra de la segregación por sexo en las escuelas" y no le gusta la sentencia del TC a la que ha aludido Maíllo, "tengo que respetarla", así como no hace "una mirada parcial de las causas que nos lleva allí", según ha apostillado la presidenta, que al respecto ha reprochado al dirigente de IU que no haya hecho "una referencia a la Lomce".

Según ha enfatizado Díaz, nadie puede dudar que en Andalucía "no hay incremento de la concertada", y "hay menos aulas de infantil porque hay menos población infantil".

Ha destacado que actualmente se está realizando el proceso de escolarización de 1.400.000 estudiantes en Andalucía, que "tienen garantizada la educación pública" en la comunidad autónoma, donde, en el próximo curso, habrá "2.700 docentes más", según ha resaltado.

La presidenta también ha puesto de relieve que, en esta tierra, "el 81 por ciento de los alumnos cursan sus estudios en aulas públicas, y sólo el 19 por ciento en la concertada, algo impensable en otras comunidades autónomas", según ha abundado Díaz, que ha considerado "evidente que en otros sitios se apuesta muchísimo más por la concertada", y en Andalucía "hay una apuesta clara y nítida por la pública".

En esa línea, ha valorado cuestiones como que, en el próximo curso 2018-19 "se va a aumentar la oferta de Bachillerato en modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales", así como que se va a implantar una "nueva especialidad en Conservatorio de Danza", va a haber "2.000 plazas más en Formación Profesional" y se han ido mejorando las instalaciones.

Al respecto, ha destacado que, en los últimos diez años, desde la Junta se han invertido "más de 1.820 millones de euros en el sistema educativo público andaluz, de los que 140 fueron al plan de infraestructuras y equipamientos".

Además, ha agregado que la Junta aumenta el número de centros que ofrecen servicios complementarios a la enseñanza, y apoya "a las familias para que esa garantía en la igualdad de oportunidades sea real", porque ella está convencida --ha dicho-- de que "la educación es un derecho, no un negocio".

Al hilo, Díaz ha asegurado que "siempre" va a "mantener" su "compromiso con la educación pública", porque, "sin ella, miles de jóvenes andaluces no podrían tener igualdad de oportunidades".

MAÍLLO PIDE IR "DE LAS BUENAS OBRAS AL TAJO"

Ante ello, Maíllo ha pedido a la presidenta ir "de las buenas obras al tajo", y en esa línea le ha instado a "eliminar la estratificación social de los colegios de titularidad pública", y a que no haya "centros-guetos" como los que, según ha manifestado, hay en Andalucía, yendo "en contra de los principios de equidad del sistema público andaluz", un sistema que, según ha apostillado, "incorpora a los centros concertados", según la ley andaluza de Educación.

El portavoz de IU ha reprochado a la presidenta, además, que el PSOE-A y sus "amigos" de Ciudadanos estén "bloqueando" en el Parlamento la proposición de ley promovida por Podemos e IULV-CA para garantizar una inversión mínima en educación pública equivalente al cinco por ciento del PIB.

"Vamos a desbloquear esa norma", le ha pedido Maíllo a la presidenta, a quien ha advertido de que esa iniciativa de Podemos e IU es "coherente" con la línea que siguieron el PSOE y Unidos Podemos cuando decidieron retirarse de la negociación de un Pacto por la Educación en el Congreso de los Diputados. "Lo que decimos en Madrid vamos a decirlo en Andalucía", ha remachado Maíllo.

Susana Díaz ha replicado que la ley del cinco por ciento del PIB para educación "lleva un año" en el Parlamento andaluz, y "casualmente" Maíllo "la trae ahora a la Cámara, y cuando el Grupo Socialista le pide diálogo, se cierra al diálogo".

Además, la presidenta ha remarcado que "el presupuesto andaluz en educación ha aumentado en 2018 un 4,4 por ciento, y un 25 por ciento" desde que ella está al frente de la Junta de Andalucía, una administración que, "a pesar" de una ley "dañina" y "tóxica" como la Lomce ha llegado "al límite" de sus competencias "para garantizar la igualdad de oportunidades y blindar la educación pública", según ha aseverado Díaz.

Tras destacar que Andalucía ha sacado "la oferta de empleo más grande de España", la presidenta de la Junta ha concluido señalando que cree que Maíllo y ella coinciden en ser "defensores de la educación pública", pero el líder de IULV-CA "nunca tiene una buena palabra para cuando la acción del Gobierno la anda blindando", ha concluido lamentando Díaz.

