Las entidades sociales piden a los valencianos marcar la X solidaria para aumentar los 27,5 millones recaudados en 2017

26/04/2018 - 13:02

Las entidades sociales han pedido este jueves a la mitad de valencianos que aún no marca la 'X Solidaria' en su declaración de la renta que se sume a esta iniciativa solidaria para poder aumentar los 588 programas que 347 entidades sociales desarrollarán este año gracias a los 27,5 millones recaudados en 2017 por este medio.

La presentación de esta campaña se ha desarrollado este jueves en la plaza del Ayuntamiento de València donde diferentes colectivos beneficiarios de estas ayudas, como personas con discapacidad o inmigrantes, acompañados de ONG han bailado una coreografía con el eslogan 'Rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan" gracias a que al marcar la X se destina el 0,7 por ciento de la renta a programas sociales.

Al respecto, el presidente de la Plataforma del tercer Sector de la Comunitat Valenciana, Luis Vañó, ha destacado que el 51,66 de la población contribuyente ha apoyado esta iniciativa en su declaración de 2017, lo que supone un total de 1,1 millones de personas, lo que permitió recaudar 27,5 millones. De hecho, ha destacado que la Comunitat Valenciana ocupa el cuarto o quinto lugar de España en solidaridad del propio contribuyente.

Sin embargo, el 48,24 por ciento no lo ha hecho y el 36 por ciento ha dejado en blanco pese a que tener este gesto solidario "no cuesta absolutamente nada" ni tampoco supone una reducción en la cuantía que Hacienda devuelve. Además, ha recordado a quienes solo marcan la casilla de la Iglesia que si marcan la 'X Solidaria' no se resta sino que se duplica la asignación, 0,7 por ciento para cada uno, en total un 1,4 por ciento.

De este modo, si el cien por cien de los valencianos marcara la X se duplicaría los fondos. En el anterior ejercicio, se recaudó, 26,3 millones y este año la asignación presupuestaria ha aumentado hasta los 27,5 millones a pesar de que hubo una reducción en el número de contribuyentes que marcaron la casilla del 1,59 por ciento, esto es 30.644 personas menos que en el último ejercicio de la Comunitat.

De este modo, se financiarán este año un total de 588 programas. Son 12.150.000 euros para programas dirigidos a población en situación de vulnerabilidad. Asimismo, ha indicado que serán financiados otros 78 proyectos de inversión por valor de 1.411.640 euros.

Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Trini Blanch, ha recalcado que el dinero que se recauda al marcar esta casilla se destina "en exclusiva" a programas de intervención de las personas "más vulnerables" y es una opción que permite además a los contribuyentes "decidir dónde va su dinero".

Blanch ha resaltado que cada año se está incrementando la solidaridad de los españoles que en España benefició a 7,3 millones. Es España el 77,72 por ciento va destinada a programas de acción social, un 19,43 por ciento a programas de cooperación al desarrollo y un 2,85 por ciento de medio ambiente.

