Compromís y PSPV se enfrentan en Twitter por el asesoramiento en sedes socialistas sobre la Renta de Inclusión

26/04/2018 - 11:24

Oltra dice que es una acción propia de "partidos ultra" y Mata recuerda que las 'casas del pueblo' nacieron para informar

Compromís y el PSPV han protagonizado en las últimas horas un enfrentamiento 'virtual' en redes sociales a cuenta del anuncio del PSPV de la ciudad de València de que convertirá sus sedes en puntos de asesoramiento y "acompañamiento" en la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión.

En concreto, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, lanzó un mensaje desde su cuenta de Twitter en el que contestaba al mensaje de los socialistas anunciando la medida: "Alguien se os ha colado en las redes de PSOE València y ha puesto este tuit. Porque este tipo de cosas las hacen los partidos ultras para generar pleitesías aprovechándose de la necesidad de la gente. La Renta de Inclusión la tramitan los profesionales cualificados en servicios sociales".

Además, Oltra también retuiteó los mensajes que lanzaron poco después algunos ediles de Compromís en el Ayuntamiento de València como Pere Fuset, que destacaba que los interesados en esta renta podrán encontrar la información necesaria en los centros municipales de servicios sociales, ya que es "su trabajo y su misión".

También Sergi Campillo subrayó que "las ayudas sociales se tramitan en los servicios públicos, no en las sedes de los partidos. Ni para asesorar siquiera. Hay líneas que no pueden traspasarse".

Diputadas de Compromís como Mireia Mollà incidieron en el mensaje de que la información y atención sobre la renta la ofrecen profesionales municipales y Josep Nadal apuntó: "Noticias como esta contribuyen al desprestigio de las políticas de cambio. Debemos ser muy escrupulosos y no confundir partido y gobierno, si no todo lo que estamos haciendo no habrá servido de nada. Estoy seguro de que el PSPV rectificará".

La coportavoz de Compromís Àgueda Micó también se dirigió directamente a los socialistas: "Nosotros os podemos asesorar sobre cómo separar la acción política partidista de la acción política de gobierno. La Renta Valenciana de Inclusión tiene espacios públicos de asesoramiento y los partidos del Botànic como Compromís no estamos por el clientelismo político".

Tras estas manifestaciones, el vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha respondido este jueves recordando que "las "casas del pueblo" socialistas nacieron para que quienes sabían leer enseñaran a los que no sabían. Su función de enseñar, de informar, de iluminar a quienes lo requieran no debe frenarse", un mensaje que ha sido compartido por la secretaria general de los socialistas de València, Sandra Gómez, y su portavoz, Borja Sanjuán.

