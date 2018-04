330 43

Robles (PSOE) espera que este jueves se envíe al BOE el concurso para renovar RTVE: "Es lo único que sería aceptable"

26/04/2018 - 11:25

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, ha advertido de que "lo único que sería aceptable que saliera" de la reunión de este jueves entre las Mesas de Congreso y Senado "es que se envíe ya al Boletín Oficial del Estado (BOE) la publicación del concurso público para que las personas que quieran acceder al Consejo de Administración de RTVE puedan solicitarlo".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz socialista, en una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, horas antes de que las Mesas de ambas Cámaras se reúnan para decidir acerca del concurso público que deberá renovar al Consejo de la Corporación, cuyas bases y calendario han pactado todos los grupos de la oposición.

"Cualquier otro subterfugio, el pedir un informe jurídico, el dilatar en el tiempo, lo único que pone de relieve es que no hay una voluntad de cumplir una ley que ha sido aprobada esta legislatura", ha avisado la dirigente socialista, que ha añadido que, para una ley que es esencial y fundamental para la renovación de un órgano que lleva mucho tiempo atascado, que por parte del Partido Popular se le pongan pegas, es absolutamente inaceptable".

En este sentido, la portavoz del PSOE en la Cámara Baja ha asegurado que espera que este jueves "ya de una vez se ponga el procedimiento en marcha" y que se publique el concurso público.

Asimismo, Robles ha asegurado que "cada martes", en la Junta de Portavoces, le manifiesta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que el Grupo Parlamentario Socialista "no entiende este retraso en la renovación del Consejo de RTVE". "No lo entendemos, no lo entendemos. Hay una ley, que hay que cumplir. Hay miembros en el consejo de RTVE que llevan muchísimos años en situación de prórroga", ha subrayado.

"Hoy estoy aquí, estoy encantada con ustedes, pero creo que hay una clarísima manipulación informativa, creo que hay una serie de vetos informativos clarísimos", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que es "absolutamente imprescindible" que haya una renovación y ha acusado al Partido Popular de estar "poniendo todo tipo de vetos".

Finalmente, Robles ha vuelto a pedir a los presidentes del Congreso y del Senado que "no dilaten ni un minuto más" la puesta en marcha del proceso de renovación. "Si no todos vamos a pensar que les favorece el tratamiento informativo que se da en la RTVE y, por tanto, que no quieren pluralidad informativa", ha zanjado.

