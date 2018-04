330 43

Gaya admite informes "de dudosa veracidad" en lo remitido al juzgado por el caso de la Delegación de Educación

25/04/2018 - 22:08

La consejera de Educación, Sonia Gaya, ha informado este miércoles de que la información reservada que ha elaborado su departamento para aclarar si se habría remitido algún documento falso tras el requerimiento de la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla el 6 de abril de 2017 sobre el nombramiento de un puesto docente en el Polígono Sur de Sevilla, ha concluido la existencia de unos informes "con signos de dudosa veracidad".

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Gaya ante el Pleno del Parlamento andaluz en un comparecencia solicitada a petición propia y del PSOE-A, PP-A, Podemos y Cs para informar sobre la apertura el 11 de abril de 2018 de una información reservada para verificar la autenticidad e integridad de los documentos, datos y otras informaciones enviadas a la Fiscalía por el referido requerimiento.

Gaya ha informado de las conclusiones que ha arrojado la información reservada llevada a cabo por un instructor inspector central de la Consejería de Educación, que señalan que "el informe de contestación a la petición del fiscal realizado por la Delegación Territorial de Sevilla, dan respuesta a todos los extremos solicitados, aportando los documentos obrantes en la misma sin restricciones de ningún tipo", lo que denota, a juicio del instructor, "la transparencia de dicha Delegación en su proceder".

No obstante, indica en las conclusiones que "no todos los informes aportados a la Fiscalía se pueden calificar de ajustados a la normalidad del procedimiento administrativo, sino que en algunos de ellos hay indicios racionales que apuntan y denotan una elaboración desajustada en el tiempo y, en consecuencia, que no son aplicables a la pretendida finalidad para los que han sido elaborados".

"Como sucede en las fichas de dominó, si unos informes con signos de dudosa veracidad nutren a otros como soporte y justificación de acciones administrativas, hace que también éstos sean invalidables", ha agregado la consejera, que ha leído al Pleno las conclusiones de la investigación del técnico de su departamento.

De esta manera, Gaya ha señalado que dado que esta información reservada "constata la posible inadecuación e invalidez de algunos documentos aportados a la Fiscalía", la Consejería ha reclamado, con carácter inmediato, un análisis jurídico a la Secretaría General Técnica de la Consejería "para que se corroboren los extremos expuestos en la misma".

Y también ha ordenado el traslado "inmediato" de esta información reservada y de los documentos oportunos tanto a la Fiscalía como al Juzgado de Instrucción número 17 que está instruyendo la causa, ha agregado la consejera andaluza, "un traslado que ya se ha realizado".

En su comparecencia, Gaya ha expresado su colaboración y respeto con el procedimiento abierto en los juzgados y ha garantizado que, como viene haciendo su departamento, seguirán colaborando con la Justicia en todo lo que sea necesario.

"Tengan la seguridad de que cuando se pronuncie la Justicia seremos contundentes en la exigencia de responsabilidades de cualquier índole a quien haya consentido alguna irregularidad en torno a la cobertura del puesto que se investiga", ha sostenido la consejera, que se ha comprometido a seguir informando de los siguientes pasos que dé el caso.

Y con todo, ha aseverado que el gobierno del que forma parte tiene "tolerancia cero ante cualquier irregularidad y ante la más mínima sospecha de que se actúa al margen de la legalidad", por eso, ha insistido, "cuando haya sentencia actuaremos con rigor, seriedad y responsabilidad como hacemos siempre".

PP-A VE EL CASO "INJUSTIFICABLE"

Patricia del Pozo, parlamentaria del PP-A, ha lamentado que la consejera no haya abordado "cuestiones de fondo" que han ocurrido en los últimos años en torno a este asunto, y le ha dicho que tiene que elegir "si opta por asumir que hay cosas que se han hecho mal y llega hasta el final del caso, o si bien continua justificando lo injustificable".

Así, ha advertido de que se está tratando un asunto que "un caso de unas presuntas prácticas irregularidades que se han sistematizado durante muchos años y con las que se tiene que acabar de raíz". "No sea prisionera de ningún tipo de secreto ni se sienta así por unas prácticas que usted no comenzó", ha recomendado la popular a la titular andaluza de Educación, que le ha advertido de que "no se puede seguir tapando y al mismo tiempo colaborando con la justicia". Además, ha exigido aclarar todo o "se ganarán a pulso la comisión de investigación".

Para posicionar a Podemos, Libertad Benítez ha reprochado a Gaya que haya tardado dos semanas en dar explicaciones, "igual que Cifuentes al estallar el escándalo", al tiempo que, aunque ha agradecido a la Consejería que colabore con la Justicia, ha defendido que "lo primero que debería haber hecho es anunciar el cese de delegada de la Delegación territorial de Educación y de su directora genera de Recursos Humanos".

Por contra, ha criticado que Gaya "ha anunciado otra investigación interna sobre la investigación interna y ha basado su comparecencia en un presunto cordón sanitario alrededor de los despachos de los funcionarios que ocupan en la Delegación, como si hubiera un virus de nepotismo y enchufismo que estuvieran localizados".

Marta Escrivá, de Cs, ha insistido en que este asunto "tiene muchas dudas que resolver todavía", de modo que si bien se ha alegrado del "compromiso" de la consejera y la concreción de su intervención, de que hayan asumido que ha habido algún error y del informe del inspector del departamento; ha criticado que "aún no conocemos las conclusiones tras el cese de dos jefes de servicio".

Por eso, la dirigente del partido naranja ha pedido a la consejera que "dé un paso más" y aclare todas las "sombras" que, a su juicio, todavía que tiene el caso, y que lo haga por el bien de la transparencia que debe regir las actuaciones del Gobierno andaluz.

En nombre de IULV-CA, el coordinador general y portavoz parlamentario, Antonio Maíllo, tras señalar que "a veces no se pueden controlar determinadas irregularidades pero lo importante es ver cuando se detecta cómo se actúa", ha defendido que "cuando no hay algo evidente se tiene que intervenir".

No obstante, ha considerado "grave" que el instructor haya detectado que "no todos los documentos fueron elaborados de manera ajustada". Así, el dirigente de la coalición de izquierdas se ha preguntado por qué no se detecta esa inadecuación en la información que se remite y ha reclamado "actuar con contundencia" cuando estén contrastados los datos.

Por último, la diputada del PSOE-A Adela Segura ha hecho hincapié en que la Consejería ha mostrado "transparencia, colaboración y respeto al procedimiento judicial" en torno a este caso, así como "tolerancia cero ante cualquier irregularidad". Y además, ha agradecido la intervención "contundente" de la consejera para dar explicaciones ante el Pleno del Parlamento.

PUBLICIDAD