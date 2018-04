330 43

Xunta y sindicatos retomarán las negociaciones este jueves para desbloquear la huelga en la justicia

25/04/2018 - 22:05

Alternativas na Xustiza, CIG y STAJ se desmarcan del preacuerdo pero niegan que se rompiese la unidad sindical

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

La Xunta y los sindicatos retomarán este jueves, día 26 de abril, las negociaciones para desbloquear la huelga indefinida iniciada el pasado 7 de febrero y que deja miles de trámites y juicios paralizados. En concreto, el encuentro será a las 11,30 horas en la sede de la Escola Galega de Administración Pública (Egap).

El Ejecutivo autonómico ha remitido en la tarde de este miércoles al presidente del comité de huelga --integrado por los sindicatos SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO.-- la convocatoria, que firma el director xeral de Xustiza, Juan José Martín. Por su parte, los sindicatos han avanzado a Europa Press que acudirán al encuentro con la voluntad de llegar a acuerdo.

Esta llamada a retomar las conversaciones entre ambas partes tiene lugar en la misma jornada en la que las distintas organizaciones sindicales mostraron diferencias sobre los pasos a seguir en los próximos días.

Así, mientras que los sindicatos presentes en la acampada ante San Caetano, Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ, convocaron a las otras cuatro centrales --SPJ-USO, UGT, CC.OO. y CSIF-- y a la Xunta a una reunión este viernes, 27 de abril (10,00 horas); SPJ-USO exigió que el comité de huelga se reuniese este lunes "con la presencia de todos los sindicatos que lo integran" ya que, de lo contrario, consideraría que "dicho comité queda definitivamente roto".

Por su parte, Manuel Carvajal (UGT) explicó a Europa Press sobre la unidad sindical que "hay mucha disparidad de opiniones", pero aseguró que el objetivo es "seguir adelante todos" para llegar a acuerdo. Todo ello, un día después de que el CSIF propusiese la mediación de un magistrado a la Xunta y pidiese "responsabilidad" al resto de organizaciones.

"UNIDAD"

Pese a estas diferencias, las organizaciones sindicales presentes en la acampada negaron una ruptura de la unidad sindical a pesar de que su convocatoria se realizase solo por una parte de los representantes de los trabajadores.

"La unidad sindical no está rota desde el punto y hora que la oferta que hay encima de la mesa por parte del comité es unánime", ha manifestado el portavoz de Alternativas na Xustiza-CUT, Pablo Valeiras, que ha comparecido ante los medios junto a Óscar Freixido (CIG) y Enrique Araújo (STAJ).

Todo ello después de que el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asegurase la pasada semana que existía un preacuerdo con cuatro de las siete centrales --SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO.-- para acabar con la huelga del que se desmarcan Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ-.

Sobre este extremo, Óscar Freixedo (CIG) critica que este preacuerdo "que parece que existía con la Xunta no cumple para nada las expectativas", pues "es un lastre para el futuro", con una cláusula de revisión de la Xunta que "no garantiza para nada la paz social", porque "dentro de tres o cuatro años" los trabajadores gallegos "podrían estar relegados" en la escala de retribuciones entre las comunidades que tienen competencias en justicia.

"Rueda consideró que éramos personas seguramente no gratas para llegar a un acuerdo o un principio de acuerdo o un preacuerdo", ha apuntado a renglón seguido Valeiras. "Evidentemente nosotros que somos los tres sindicatos con los que Rueda no negoció no podemos hacer un acuerdo que nosotros no negociamos", ha dicho.

En concreto, en la última reunión, celebrada el 18 de abril, la Xunta formuló una última propuesta que se traduce en 140 euros más para los médicos forenses, 135 euros para los gestores, 127 para tramitadores y 122 para los auxilios, que se aplicaría en tres anualidades. Por su parte, los sindicatos, rebajaron su pretensión de subida de 180 euros más al mes a 140.

