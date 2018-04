330 43

La alcaldesa de Guadix pierde la cuestión de confianza para aprobar el presupuesto municipal

25/04/2018 - 21:59

La alcaldesa de Guadix (Granada), Inmaculada Olea (PSOE), ha perdido la cuestión de confianza que ha planteado en el Pleno extraordinario celebrado este miércoles, vinculada a la aprobación del proyecto de presupuesto municipal para 2018, el cual había sido rechazado anteriormente en dos ocasiones por la mayoría de los concejales del Ayuntamiento.

GUADIX (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

Olea ha contado con nueve votos en contra (siete del PP y dos de los concejales no adscritos), siete votos favorables (seis de su grupo y uno de Gana Guadix) y una abstención (IU), han indicado fuentes municipales a Europa Press.

De esta forma, se abre ahora el plazo de un mes para que los grupos de la oposición presenten una moción de censura con proyecto y candidato alternativo. Previsiblemente esta posibilidad no se va a dar, pues, según el reglamento, el PP no podría apoyarse para presentarla en los dos ediles no adscritos y requeriría del apoyo de Gana Guadix e IU, que lo han descartado.

Si la oposición no consigue articular un candidato y un proyecto de presupuestos municipales alternativos, en un mes quedarán aprobadas automáticamente las cuentas planteadas por el equipo de gobierno socialista, según han explicado fuentes municipales a Europa Press.

Es la primera vez que se convoca un Pleno extraordinario para abordar una cuestión de confianza en Guadix, según han agregado las mismas fuentes, que han detallado que, en el Ayuntamiento accitano, el PP tiene siete concejales, el PSOE seis, IU tiene un edil, la lista Gana Guadix otro y hay dos concejales no adscritos, uno de los cuales, Manuel Poyatos, se presentó en su día por Ciudadanos.

Se da la circunstancia de la otra edil no adscrita, Rosi Requena, que ha dejado de pertenecer formalmente al grupo socialista este pasado martes, votó en contra de los presupuestos en el primer Pleno convocado para ello el pasado mes de abril, anunciando su intención de pasar a su nueva situación en el Ayuntamiento.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa había pedido la confianza del Pleno para que haya presupuestos y se mostró convencida de que las cuentas finalmente se aprobarían.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Jesús Lorente, solicitó al equipo local de gobierno que "deje de utilizar el bienestar de los accitanos" para "tapar la nefasta gestión que han llevado a cabo durante estos tres años". Exigió que, en la nueva situación, "se tenga en cuenta el resultado y se asuman las responsabilidades oportunas".

En rueda de prensa este miércoles, el portavoz del equipo de gobierno local, Manuel Gómez Vidal, por su parte, ha destacado que "la actividad y la gestión continúan", a pesar de la sesión de esta tarde en la que la alcaldesa accitana se ha sometido a la confianza del Pleno.

