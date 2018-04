330 43

El PSPV restituye como portavoz municipal a Montesinos en una decisión tomada por "unanimidad"

25/04/2018 - 21:37

La Ejecutiva de la agrupación local del PSPV en Alicante ha rectificado este miércoles su decisión del pasado lunes de retirar la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento a la que fue candidata a la Alcaldía, Eva Montesinos. La decisión se ha adoptado en una reunión mantenida después de que la dirección nacional mostrara su disconformidad.

ALICANTE, 25 (EUROPA PRESS)

A la reunión no ha asistido el secretario local del PSPV, Miguel Millana, según ha informado el partido por cuestiones de salud. En atención a los medios al término del encuentro, Eva Montesinos se ha mostrado satisfecha por la decisión y ha argumentado que el PSPV es un partido "democrático" en el que cuando las decisiones no se toman de manera "unánime, rectifica". "No hay problema para rectificar y para tomar otra decisión adoptada por unanimidad. No hay ningún problema", ha enfatizado.

De esa manera, la portavocía del grupo seguirá en manos de Montesinos, que la ostenta desde el inicio del mandato; y la portavocía adjunta recaerá en el nuevo edil Miguel Castelló. El hasta ahora asesor de Fiestas ocupó su acta el pasado jueves en sustitución del exalcalde, Gabriel Echávarri.

La presidencia del grupo estará en manos de Carlos Giménez y la secretaría corresponde a Gloria Vara. El resto de los concejales, Sofía Morales y Fernando Marcos, restan como ediles rasos.

Montesinos ha detallado que para las cuestiones relativas a los sueldos, la decisión se adoptará los próximos días; mientras que la cuestión sobre los asesores se mantiene tal y como "se aprobó el lunes". "Si hay que tomar una decisión diferente se tomará, pero prima el acuerdo que se adoptó", ha subrayado sobre los cuatro asesores que ahora tendrá el grupo.

Eva Montesinos optó a la Alcaldía en el pleno de investidura del pasado jueves y se quedó a un solo voto de la mayoría absoluta que le hubiera permitido de mantener la vara de mando. Así las cosas, el PP se hizo con la Alcaldía por ser el partido más votado en las elecciones de mayo de 2015.

PUBLICIDAD